Ametiühingud kutsuvad tööandjaid esimesi haiguspäevi hüvitama

BNS

Foto: arhiiv

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) kutsub tööandjaid maksma töötajatele haigushüvitist ka esimesel kolmel haiguspäeval.

Haigekassa esimese kvartali aruandest selgub, et töötajad olid selle aasta esimeses kvartalis 14 protsenti haigemad kui aasta tagasi, teatas EAKL BNS-ile. Kokku hüvitas haigekassa mullusest 85 762 tööpäeva enam.

Eesti majanduse täiendav kahju ulatus ametiühingute hinnangul vähemalt 3,43 miljoni töötunnini. Hoolduslehtede arv tõusis samal ajaperioodil vaid ühe protsendi võrra, millest ametiühingute keskliit järeldab, et töötajad olid lastega võrreldes nakkushaiguste suhtes kaitsetumas olukorras.

Ametiühing kutsub tööandjaid seetõttu veelkord üles oma töötajaile hüvitama esimesi haiguspäevi, et vähendada haiguspuhanguid töökohtadel. „Töötajate terviseprobleemid kajastuvad ettevõtete majandustulemustes ja haigena tööl käimine suurendab haiguspuhangute mõju veelgi. Nii inimeste kui ettevõtete huvides on, et töötajad haigena tööl ei käiks,“ ütles EAKL-i esimees ja haigekassa nõukogu liige Peep Peterson.

Petersoni sõnul näevad ametiühingud sageli, et inimesed on ülekoormatud ega leia aega ja raha oma tervise eest hoolitsemiseks. "Nii kuhjuvad haigused, mille ravi on hilisemates etappides kordades kallim ja pikemaajalisem," ütles Peterson.