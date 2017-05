Laulupeopääsme said kõik Läänemaa lastekoorid

Tarmo Õuemaa

Noorte laulupeo kontsert on 2. juulil Tallinna lauluväljakul. Foto Peeter Langovitš

Kõik noorte laulupeole pääseda üritanud koorid pääsesid eelproovist edasi, ütles Läänemaa rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa.

“Kõik maakonna koorid on peol. Super,” ütles Marju Viitmaa. “Ja nad olid nii tublid. Maakondlikul lastekooride ülevaatusel oli tunne, nagu olekski juba päris peol. Repertuaar ei olnud lihtsate killast, aga meie lauljate hinded olid väga head.”

Laulupeole pääsesid ka mõlemad Läänemaa orkestrid – Lihula puhkpilliorkester ja Haapsalu muusikakooli kammerorkester.

XII noorte laulupeo „Mina jään“ 220 maakondlikku eelproovi viidi läbi üle Eesti jaanuarist maini.

Laulupeo liigijuhid ja -dirigendid korraldasid igas maakonnas kaks eelproovi, mille käigus harjutati koos kooride, puhkpilliorkestrite ning sümfooniaorkestritega laulupeo repertuaari ning samas toimusid ka ettelaulmised ja -mängimised.

Nüüd on teada, et 2. juulil toimuval XII noorte laulupeo kontserdil toovad 762 koori ja orkestrit kuulajateni 44 eripalgelist muusikateost. Eriliseks teeb seekordse laulupeo see, et laval esinevad vabas Eestis sündinud noored, kelle ette astuvad kogenud kolleegide kõrval igas liigis oma laulupeodebüüti tegevad noored dirigendid.

XII noorte laulupeo peadirigendi Heli Jürgensoni sõnul on selleks laulupeoks valmistumine koos noorte kolleegidega olnud väga meeldiv ning unustamatu kogemus. „Teekond sellesuvise laulupeoni on olnud suur kooskasvamine ja oma meeskonda vaadates ka kokkukasvamine,“ ütles ta.

„Eelproovid olid kui ühe suure ühise teose loomine. Kõik osalejad – dirigendid, kollektiivijuhid ning iga väike laulu- ja pillilaps ületasid end mitmekordselt ning ei ole kahtlustki, et need kümned tuhanded väiksemad ja suuremad laulupeolised on valmis veel ja veelkord seda teekonda taas ja taas jätkama. See ongi see eestlaslik laulupeousk, mida XII noortepeol „Mina jään“ üheskoos kinnitame,” lisas Heli Jürgenson.

2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, mil vajame taas oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.

Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse ka mitmed noored dirigendid.

Tantsupidu tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ja vastutusest nende hoidmisel.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla.

XII noorte laulu ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli 2017 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.