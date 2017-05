Galerii: Jaani tänava maja imeline muutumine

Lemmi Kann

Jaani tänava kinnistu numbriga 2, kus asuvad endine apteegimaja koos hoovimaja ja kunagise limonaaditehasega, on Haapsalu Linnahoolduse ja ehitusettevõtte Ehto koostöös teinud läbi imelise muutuse.

Praegu käib kinnistul veel sigin-sagin, tegeletakse viimaste detailidega ja tehakse korda hoonete ümbrus, kuid põhilised ehitustööd on Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liikme Alo Lõpsi sõnul lõpetatud. Neljapäeval tegi Lõps Lääne Elule kinnistul ringkäigu ja rääkis, kuidas vanadest majadest, mis kohati kokku kukkuda ähvardasid, sai silmakomm, mis on täis üllatusi.

Lõps selgitas, et iga vana maja pakub renoveerimisel alati üllatusi ja loomulikult ei valmistanud selles vallas pettumust ka Jaani tänava hooned. Kuigi projekt oli läbi mõeldud ja paigas, tekkis lammutamise käigus hulgaliselt olukordi, kus tellijal ehk linnahooldusel ja ehitajal tuli tegevus seisma panna ja maha istuda, et arutada, mis nüüd edasi saab.

Näiteks apteegimaja teist korrust renoveerima asudes selgus, et esimese korruse lae ja ühtlasi teise korruse põrandatalad olid täiesti läbi mädanenud ning teise korruse ahi rippus piltlikult öeldes õhus. Mehed kratsisid kukalt ja imestasid, kuidas see kõik juba varem kogu täiega keldrisse ei kukkunud, kui ülakorrusel veel kümned jalapaarid pühas teadmatuses maja tegelikust olukorrast ringi tatsasid.

„Põhimõtteliselt oli selline lugu, et maja tuli seest kuni keldrini tühjaks lõhkuda,“ rääkis Lõps.

Tõelised üllatused algasid aga vana maja keldris ja limonaaditehases. Nii leidsid ehitajad keldrist näiteks mitu kinni müüritud ust-akent. Kahe ukse tagant tuli välja väike kamber. „Me jätsimegi nad praegu nii, nagu nad olid ega puutunud midagi,“ seletas Lõps.

Haapsalu linna arengu- ja muinsuskaitse spetsialist Ülla Paras kutsuti korduvalt objektile, sest ehitajad avastasid detaile, millel võis olla ajalooline väärtus ja tuli otsustada, kuidas ehitustegevus muinsuskaitsega suhestada. Nii leiutasid ehitajad pidevalt nutikaid lahendusi, kuidas säilitada mõni vahva ajalooline detail. Nii võib Jaani tänava majades näha vanu originaalseid palke, paljaks jäetud paekiviseinu, sepistatud metalli ja muid huvitavaid detaile.

Lõps kiitis ohtralt Ehto ehitusmehi. „Nad oleks ju võinud kõik seinad rahulikult krohviga üle lüüa ja rahu majas, aga nad suhtusid igasse olukorda väga loovalt ja pakkusid alati lahendusi välja, kuidas ühte või teist asja teha võiks, et vana säilitada. Kõik need hooned on nagu rätsepatöö!“ rääkis Lõps.

Mõnel puhul on erinevus projektist oma mahult nii suur, et poleks eelarvesse mahtunud.

„Siinkohal tahan ma tänada Ehto juhti Raivo Raudseppa, kes tegi mitmed tööd ära eelarveväliselt,“ ütles Lõps.

Raivo Raudsepp ütles Lääne Elule, et lihtsad ja kirvega lahendused ei oleks nende hoonete puhul lihtsalt kõne alla tulnud.

„See on niivõrd põnev objekt ja me tõesti tahtsime leida kõige paremad lahendused. See jääb kindlasti üheks kõige tähtsamaks tehtud asjaks minu elus üldse!“ teatas Raudsepp.

„Kui juba sellist vana maja korda tegema hakata, peab olema siiras huvi vanade asjade vastu. Ja minu meelest on see täiesti normaalne, sest me tegime ju seda enda linna jaoks ja see pole koht, kus hakata sente taga ajama,“ märkis Raudsepp.

Jaani tänav 2 kinnistu ümbruse ehitus- ja korrastustööd peaksid ühele poole saama järgmise nädala lõpuks.

„Aga võib juhtuda, et päris valmis saab kõik natuke hiljem ja meil on linnarahvale veel mõni üllatus varuks,“ lisas Lõps.

Mai lõpus avab Krahviaia poolses majas uksed uus resto nimega Krahw.

Fotod: Arvo Tarmula