Lihula apteek jäi proviisorita

Kaie Ilves

Lihula ja Haapsalu Jaama tänava apteegi proviisor Toomas Talving (pildil) lahkus ametist vastuolude tõttu ettevõtte juhtidega. Mõlemad apteegid kuuluvad Ülikooli Apteegile.

Lihulaga kolmandat põlve seotud Talving töötas sealses apteegis 2014. aasta sügisest tänavu maini ning jätkab tööd proviisorina Tallinnas. Koos Talvinguga lahkub Lihula apteegist ka farmatseut.

„Mitu aastat vaidlesin selle apteegiketi juhtidega, et Lihulas tuleb remont teha. Nagu don Quijote,” ütles Talving. „Apteegis on kolm ahju, kaks on tuletõrje käskinud kinni panna. Üks pandigi kinni. Elektrijuhtmed ei vasta nõuetele. 21. sajand ja ahjuküte!”

Haapsalu Jaama tänava apteek läheb Talvingule teadaolevalt hiljemalt suve lõpuks üldse kinni, sest ei tasu ennast ära. Lihulas aga on Talvingu sõnul üks väheseid kasumiga töötavaid maa-apteeke. Lähimad apteegid asuvad Lihulast 50 kilomeetri kaugusel Ristil, Pärnus ja Haapsalus. Lihula apteegist käib rahvas ravimeid ostmas Koonga ja Tõstamaani välja. „Lihula apteegi taga on viis tuhat inimest,” märkis Talving.

Pärast Talvingu ja farmatseudi lahkumist jääb Lihula apteeki tööle kolm inimest: ahjukütja, klienditeenindaja ja farmatseut, kes ainsana tohib retseptiravimeid müüa. „Proviisor ja kaks farmatseuti oleks ideaalne. Proviisor oleks üksiti juhataja,” ütles Talving. Eriti laupäeviti on Lihula apteegis Talvingu sõnul järjekord nii pikk, et ühest inimesest leti taga ei piisa. „Rahvast on nii palju, et üks inimene ei pea vastu,” märkis Talving.

Ülikooli Apteegi juht Reet Teng Lääne Elu küsimustele vastata ei soovinud. Ettevõtte kodulehel on kirjas, et otsitakse proviisoreid ja farmatseute Lihulasse, Tallinna, Rakveresse, Paidesse, Laagrisse ja Viimsisse.

„Lihula apteek jätkab igal juhul,” kinnitas Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Ojala-Toosile teadaolevalt plaanivad omanikud remonti, kuid mitte niisugust, et apteek selleks ajaks kinni pandaks. „Kuulutasime ka valla lehel Facebookis, et vajame proviisorit ja farmatseuti. Vallavalitsus aitab otsida,” ütles Ojala-Toos.

Läinud aasta lõpul vedas vald apteegimaja juurde kaugkütte. „Vald on valmiduse loonud,” kinnitas Ojala-Toos.

Läänemaal on apteek Ristil. Kullamaa haruapteek on lahti esmaspäeviti neli tundi. Haapsalus ja Uuemõisas tegutseb kokku kümme apteeki.