Muuseumiööl saab Läänemaa muuseumidest asju otsida

Kaie Ilves

Ants Laikmaa majamuuseum on homme avatud kl 22ni ja osaleb otsimismängus. Arvo Tarmula

Homme, 20. mail on Läänemaa muuseumid kauem lahti ja pakuvad muuseumiöö raames tavapärasest erinevat, näiteks otsimismängu.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide ühine otsimismäng „Kus viga näed laita, seal tule ja näita!” kutsub otsima igast muuseumist üles ühe vale eseme. See tuleb koos endaga üles pildistada ja postitada muuseumi fb-lehele. Usinamad saavad auhinna.

August Tampärgi nimelises Hanila muuseumis teeb homme õhtul ettekande Eedi Lelov, kes kõneleb lindudest, linnupesadest, kurnadest ja linnupoegadest. Kõmsi lasteaia lapsed tantsivad ja laulavad, esineb Hanila laulu- ja mänguselts. Näidatakse filmi „Looduse superisad” Matsalu loodusfilmifestivali 2016. aasta programmist. Muuseum on lahti kl 18-22.

Haapsalu piiskopilinnuses saab kell 18 mängida keskaegseid mänge.

Iloni imedemaal esinevad kl 18 Haapsalu noored pärimusmuusikud, kl 19 saab mängida liikumismänge, kl 20 otsimis- ja lauamänge.

Lihula muuseum on avatud kl 18-22. Muuseumiöö programmis on kohalike noorte kontsert ning autorinukkude ja muuseumi käsitööringi tööde näitus. Avatud on kohvik.

Kohvik on avatud ka Rannarootsi muuseumis.

Rõude muuseumis saab kirjutada viisnurksule ja tindiga, mängida rahva-, sõna- ja joonistamismänge.

Valeri Kirsi vanasõidukite muuseumisse pääseb homme tasuta. Muuseum on lahti kl 14- 23.

Virtsu harrastusmuuseum on lahti keskööni. Tuleb mälumäng Virtsu teemal, mängitakse lõõtsa.

Vormsi talumuuseum on avatud öö läbi. Saab ise rasvaküünlaid teha, käsikivi keerutada, laastu lõigata ja peergu tõmmata. Suitsusaun köeb. Öökinos Olav Neulandi „Näkimadalad”.