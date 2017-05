Madiken Kütt: miks saab emast vaktsineerimise vastane (2)

Madiken Kütt, kahe lapse ema, Emmede Klubi toimetaja

Esimest last ootama jäädes sai minust kiiresti vaktsiiniskeptik. Hirmujutte liikus palju. Mitte ainult internetis, ka telekas oli dokksaade, ajakirjas artikkel. Mida enam teemasse süvenesin, seda kindlamalt avastasin, et vaktsiinivastaste väited ei pea ikkagi vett. Kõige rohkem kardeti elavhõbedat ja selle kuhjumist organismis. Tegelikult ei sisalda riikliku kava lastevaktsiinid tiomersaali. Räägitakse, et vaktsineerime asjatult, sest need haigused on ühiskonnast kadunud hoopis hügieenitingimuste paranemise tõttu. HIB vastu hakati Eestis vaktsineerima 2005. aastal. Enne seda haigestus aastas u 17 last. Üle 95% hõlmatuse saavutamisest peale on lastel esinenud enamasti 0 juhtu. Kas hügieen paranes aastatel 2005–2008?

Palju räägitakse ka seda, et vaktsineerimisel puudub individuaalne lähenemine, arst ei kontrolli enne vaktsineerimist, kas laps on ikka terve. Viimati kuulsin ka, et vaktsineerimine põhjustab allergiaid. Minu esimene laps on vaktsineeritud. Tal pole esinenud ühtegi süsti kõrvalmõju, ta on üldse haruharva haige, tal pole allergiaid. Teine laps sündis kehvema tervisega. Oleme läbi käinud terve arstide armaada, keegi neist pole soovinud või proovinud haiglast last vaktsineerida. Nüüd on diagnoositud ports allergiaid. Varsti peaksime tervise korda saama, siis alustame vaktsineerimist. Seni on aga minu poeg üks neist, keda peaks raskete lapseea haiguste vastu kaitsma karjaimmuunsus, mis on aga vaktsiinivastaste tõttu oma kaitsvat efekti kaotamas…

Ema hirm oma lapse pärast on alati mõistetav. Vaktsiinid ei ole kogu aeg olnud nii ohutud nagu nüüd. Ravimitööstus on tõepoolest ärevaks tegevalt suur äri. Ma saan aru ka hirmust, et arste koolitatakse vaktsineerimisse valeuskuma. Ärge siis kuulake arsti kui koolis teadmised omandanud spetsialisti, uskuge teda kui kümnete ja sadade laste tervise kujunemist või mitmete haiguste vaktsineerimise tõttu ühiskonnast välja juurdumist oma silmaga pealt näinud inimest!

Irratsionaalsete hirmude leevendamiseks peaks meedikud võtma vaevaks vaktsineerimisega seotud müüte põhjalikult kummutada. Selgitada täpselt, mis on igas vaktsiiniannuses, milline näeb välja toimimise mehhanism, miks on seda süsti nii noores eas vaja, miks on hea vaktsineerida viie haiguse vastu korraga. Miks ei anna arst vanematele koju kaasa ravimi infolehte? Praegu peetakse emasid rumalaks, vastatakse lihtsalt, et see on täiesti ohutu ja uuringud on näidanud, et nii on hea. Selline umbmäärasus ainult süvendab skeptilisust.

Kui ma olen ajakirjanikuna tervisemetilt müütide kummutamisel abi küsinud, vastatakse vaid kergematele küsimustele ja ignoreeritakse põhjalikumat vastust nõudvaid. Vastaste väited internetis on aga hirmuäratavalt põhjalikud. Siia see koer maetud ongi.