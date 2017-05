Galerii: Haapsalu kolledž sai 19aastaseks

Kaie Ilves

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž tähistas täna oma 19. sünnipäeva. Kell 14 pakuti kolledži ees torti. Fuajees on üles pandud uus näitus – rakendusinformaatika esimese kursuse tudengite plakatid.

Haapsalu kolledž alustas tegevust 1998. aastal, andes ülikooliharidust ja pakkudes õpetajaile täienduskoolitust.

Kolledži avamine oli tähelepanuväärne sündmus mitmes mõttes. Selle sajandi algupoolel tegutses Haapsalu külje all Uuemõisas Läänemaa õpetajate seminar. 1950ndatel aastatel avati Haapsalu pedagoogiline kool. Haapsalu kolledži avamisega käivitati õpetajakoolitus Läänemaal kolmandat korda. Nüüdseks kolledž enam õpetajaid ei koolita, pakkudes liiklusohutuse, tervisejuhi, rakendusinformaatika ja käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala. Kolledži direktor on Heli Kaldas. Enne teda on kooli juhtinud Eve Eisenschmidt ja Triin Laasi.

Fotod: Arvo Tarmula