Tule muusikakooli õppima!

Haapsalu muusikakool võtab vastu uusi õpilasi kõigile muusikaerialadele.

Haapsalu muusikakooli vastuvõtt muusikaerialadele on Kastani tn 7.

• K, 24. mail kell 16.30 lahtiste uste päev

• K, 24. mail vastuvõtukatsed kell 17.30–19

• N, 25. mail kell 13 lahtiste uste päev

• N, 25. mail vastuvõtukatsed kell 17.30–19

Laulu erialale on katsed N, 25. mail kell 17.30–19.

Parim vanus muusikaõpingute alustamiseks klaveri, viiuli ja tšello erialal on 6–8 a, puhkpilli, akordioni, süntesaatori, löökpilli ja kitarri erialal 9–10 a. Pärimusmuusika erialale oodatakse õppima õpilasi alates 7. eluaastast.

Õppeaeg muusikaerialadel 7 aastat.

Nõutav dokument on vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal).

Lisateavet saab Haapsalu muusikakoolist või tel 475 7634 ja 475 7642.

Õppimine muusikakoolis on tasuline, 13–23 eurot kuus olenevalt erialast ja osakonnast.