Noored skulptorid avavad Evald Okase muuseumi kunstisuve

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Alates 28. maist on Haapsalus suvehooajaks avatud Evald Okase muuseum. Muuseumi galeriis ja pööningusaalis on avatud noore skulptori preemianäitus 2017 „Speed of Space“, mille on koostanud Kirke Kangro.

Näituse ja preemia eesmärk on tõsta esile noori skulptoreid ja installatsioonikunstnikke, toetada nende loomingu produktsiooni ja avada nende loomingut laiemale publikule. Näitusele saavad kandideerida EKA noored installatsioonikunstnikud ja skulptorid.Tingimuseks on, et teosed peavad olema loodud käimasoleva akadeemilise aasta vältel. Esitatud töödest teeb valiku komisjon, näitusele pääsenud töödest valitakse grand prix ning II ja III koht. Auhinnasaajad saavad preemiaks reisi suvel toimuvale olulisele kunstisündmusele (Veneetsia biennaal, Manifesta, Documenta, Berliini biennaal jt). Seekordne preemia viib võitjad Kasseli Documentale.

Näituse töid hindab rahvusvaheline žürii, publik saab valida ka oma preemia näituse vältel.Näitust saab külastada kuni 25. juunini.

Muuseumi teise korruse näitusesaalides on avatud väljapanek Evald Okase enam kui 70 aastat hõlmavast loomingust selle laadide ja žanride mitmekesisuses. Evald Okase loomingut iseloomustab ülimalt mitmekesine ampluaa. Samuti oli kunstnik kogu oma eluaja väga produktiivne. Kolmel suvekuul on Evald Okase Muuseumis avatud ekspositsioon, mis tutvustab Evald Okase mahukat loomingut. Väljapanek annab mitmekesise ülevaate kunstniku loomingust läbi aastate. Eksponeeritud on kunstniku joonistused, graafika, maalid ja objektid. Samas on vaadata Mai Levini kureeritud näitus „Maalida kõike!“ Evald Okase maalimisrõõm laienes ka ümbritsevatele esemetele: ustele, toolidele, väiksematele tarbeesemetele, Ta on viljelenud lakkmaali ning kavandanud vaipu ja köiteid. Muuseum tutvustab seda tahku kunstniku loomingus esmakordselt. Näitust saab külastada kuni 9. septembrini.

Muuseumi suvine kunstiprogramm kestab 9. septembrini. Sel perioodil toob muuseum Haapsalu kultuuriellu Evald Okase loomingu kõrval mitmeid põnevaid näituseid, rahvusvahelise kuuma klaasi sümpoosioni ning pakub kunstikursustel osalemise võimalust lastele ja täiskasvanutele.