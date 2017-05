Haapsalus avab uksed juveelipood Ehtemaagia

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Ehtemaagia omanik Malle Reeman. Foto erakogu

Sel reedel kell 12 avab Haapsalus stressivabas keskuses (Posti 23) uksed Ehtemaagia. Tegemist on kauplusega, kust võib leida hõbedast ja poolvääriskividest ehteid ning muid tooteid. Lisaks saab tellida graveerimisteenust.

“Minu jaoks on see täiesti ootamatu kannapööre, millega endalegi üllatuseks kaasa olen läinud,” ütles Ehtemaagia omanik Malle Reemann, kes on elukutselt raamatupidaja ja ettevõtte Itera Consult osanik. “Samas, ilusad asjad on mulle alati meeldinud ning miks mitte võiks ka Haapsalus olla koht, kust neid saab.".

Juveel annab Ehtemaagiale Haapsalu esindusõiguse müüa kollektsioone Lummus ja Ecos Jewel. Ecos on esimene bränd, kes mõtles välja loodussõbraliku, läbi taaskäitluse saadud materjalist valminud ehte, sidudes omavahel väärismetallid ja puidust elemendid. Lisaks tuleb Ehtemaagiasse peagi müüki ka Eesti vabariigi 100. juubeli puhul valmiv kollektsioon.

“Mallele meeldivad ekstravagantsed ehted, mida ta ka väga hästi ka välja kannab, ning Ehtemaagia eesmärk on tuua inimesteni laialdane uus valik ehete maailmast,” iseloomustas Haapsalusse rajatavat kauplust Malle tütar Elis Reemann, kes emal poodi pidada aitab. Ehete kõrval on kaubavalikus hõbelusikad, sõled, rahakassad jm.

“Malle on olnud Stressivaba keskuse juures taustajõuna toeks alates esimesest päevast, mil seda maja vaatamas käisime,” kirjeldas Stressivaba Keskuse looja Monica Viilma. “Tore on näha, kuidas pealtnäha numbrite inimene julges enda unistuse ette võtta ning nüüd seda silmade särades teostab. See maja tundubki olevat unistuste täitumise maja.”

2016. aasta oktoobris uksed lahti teinud keskuses tegutsevad Mesimoka kohvik, Stressivaba massaaž, Bonnie ilupesa, Triinu küünetuba ja Halcyon massaaž. Kõige uuema tegijana lisandus mai alguses avatud Keiu juuksurisalong ning peagi alustab tööd imikute ja väikelaste massöör. Stressivaba keskuse teisel korrusel asub väike saal, mida on võimalik rentida sündmuse jaoks.