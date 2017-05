Lihula kohvikutepäeval saab rentida elektrijalgratta

Kaie Ilves

Mullu osutus kohvikutepäev erakordselt menukaks. Arhiiv

Lihula valla kohvikutepäeval 29. juulil saab kohvikute vahet vurada elektrijalgrattal.

Jalgrataste rentimise punkt tuleb vallamaja või Lihula mõisa juurde.

„Emba või kumba. Mõlemas kohas on korralik parkla ja vajadusel saab ka elektrit,” ütles kohvikutepäeva koordinaator Kristina Kukk.

29. juulil avab Lihulas ja selle ümbruskonnas uksed 20 kohvikut. Kõige kaugem asub Lihulast paarikümne kilomeetri kaugusel Keemul. Mullu käis kohvikute vahet buss.

„Seda kasutati, aga võib-olla mitte nii palju, kui lootsime,” ütles Kukk.

Elektrijalgrattad on Kuke sõnul innovaatilised ja toetavad rohelist mõtteviisi.

Lihula kohvikutepäev on traditsiooniliselt juuli viimane laupäev. Esimesed kohvikud avavad uksed hommikul kella üheksa-kümne ajal ja viimased töötavad kuue-seitsmeni õhtul. Lihula linnas on avatud 13 kohvikut, seitse kohvikut on avatud külades.

Mullu osutus valla kohvikutepäev erakordselt menukaks. Populaarsemais kohvikuis käis kuni 450 inimest, igas kohvikus vähemalt 200.