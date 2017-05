Lihula endises postimajas avatakse ööbimiskoht

Urmas Lauri

Lihula endine postimaja on nüüd OÜ Greencube'i oma. Foto: Urmas Lauri

Juba juunis loodab Henri Bekmann avada Lihula endise postimaja teisel korrusel ööbimiskoha. Kas tegemist on Airbnb või hosteliga, näitab aeg.

Jaanuaris plaanis Kõmsilt Lihulasse laienenud osaühing Greencube, kes on kuulsust kogunud puidust moodulmajade tootmisega, sideoperaatorilt Telia Lihula postimaja ostmist. Eelmisest reedest ongi maja omanikku vahetanud.

„Meil tuleb üks äge äriprojekt Lihulasse,” kinnitas Greencube’i majatehase juht Henri Bekmann jaanuari keskel Lääne Elule. Bekmann ütles toona, et äriidee põhineb postimajal. „Maja teisele korrusele on plaanitud ööbimistoad,” avas ettevõtja kaarte.

Eile ütles Henri Bekmann, et esialgu on kavas avada üheksa kohaga majutuspaik, mida hakkab juhatama tema abikaasa Pille Bekmann. Esimese hooga ehitatakse viis magamistuba, köögi- ja puhkenurk. „Sealt saab edasi liikuda,” selgitas Bekmann. Toad on valmis mõne nädala jooksul ja kui hästi läheb, avab ööbimiskoht uksed juba juunis.

Paberite ajamine on veel pooleli. „Aga lootust on,” nentis Henri Bekmann. „Airbnb ja hosteli nõuded on erinevad, soovime olla neist ühe vääriline. Kumb tuleb, seda näitab aeg.”

Henri Bekmanni sõnul on rendipinnad Lihulas nõutud kaup. „Esimese korruse ruumidesse on rentnikud leitud, praegu käivad läbirääkimised. Maja on hea asukohaga, nõudlus on suur, mis on isegi üllatav.”



Bekmanni sõnul on tal praegu kaup pooleli Eesti Postiga. „Vaatame, kas pakutav ruum neile sobib,” nentis ettevõtja.

