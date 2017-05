Hiidlased tulevad Haapsallu oma maailmavallutusprogrammi ja „Hiiu luule raamatut“ tutvustama

Aivar Viidik, Hiiu Öko

Kaks aastata tagasi MTÜ Hiiu Öko algatatud „Hiiu keele ja meele maailmavallutusprojekti“ raames on värskelt valmis saanud „Hiiu luule raamat“. Foto: Hiiu Öko

Seekord tulevad hiidlased seda aga ka Läänemaale tutvustama. Põhjuseid selleks on üsna mitu. Hiidlased ja läänlased on ajast aega sõbrad ja sugulased olnud. Nõnda on ka hiidlaste luuleraamatus mitmeid Läänemaaga tihedalt seotud autoreid, olgu näiteks Ernst Enno, Julius Oengo või Elmar Vrager. Kuid sedakorda on „Hiiu luule raamatu“ autor Tiiu Heldema sünnilt samuti läänlane.

„Hiiu luule raamat“ kajastab 56 autori mitmest sajandist pärit loomingut, mille keskpunkt on olnud Hiiumaa. Kitsamalt vaadates joonistuvad välja luuletajate lemmikkohad ja -motiivid. Enim luuletusi on muidugi Hiiu saarest, kuid konkreetsetest paikadest on inspireerivaimad Kassari, Ristna, Reigi ja Kärdla. Hiidlase tüpaaž joonistus välja üpris traditsioonilisena – lihtne, jõuline, töökas, omamoodi huumorisoonega kalur või meremees oli mitme autori arvates lüürikasse valamist väärt.

Muidugi on ka teistlaadi inimesekujutamist ning konkreetsete isikutega seotud luuletusi. Kaks nime, Lepa Anna ja Paul Kamm, on siin juhtpositsioonidel. Isiklikud ja südamlikud on loomeinimeste üksteisele pühendatud värsid, näiteks need, milles Ott Arder kirjutas Ave Alavainust või Ellen Niit Paul-Eerik Rummost ning Viiu Härmist. Siinkohal näide viimasest:



Hiiumaa

pole riiumaa

ta on hoopis Pauli ja Viiu maa

ja lisaks ka Tiiu-Liisa maa

ning säina, silgu ja kiisa maa.

Ellen Niit, 1996

„Selle raamatu koostamine pakkus väga palju avastamisrõõmu,“ ütleb „Hiiu luule raamatu“ autor, Läänemaalt Keedika külast päris Tiiu Heldema. „Leidsin järjest uusi ja uusi huvitavaid luuletusi ning loojaid; seoseid, mille peale poleks varem osanud tulla. Isiklik kirjavahetus ning telefonikõned on minu jaoks hindamatu väärtusega. Tänan südamest kõiki autoreid, kes olid nõus oma loomingut ja elulugusid teistega jagama.“

Tiiu Heldema töötab põhikohaga Kärdla põhikoolis ja Hiiumaa gümnaasiumis emakeele ja kirjanduse õpetajana.

Lisaks luuletekstidele on raamatus ka hulgaliselt originaalillustratsioone, mille autoriks on Draamateatri hiidlasest peakunstnik Riina Degtjarenko.

MTÜ-l Hiiu Öko on varem ilmunud „Hiiu sõnaraamat“, „Hiiu keele raamand“, „Hiidlase vähene naljaraamand“ ja Elmar Vrageri hiiu murdekeelsete luuletuste kogu „Ma tule kuju“. Samuti korraldab Hiiu Öko populaarset hiiukeelset suveetendust „Mamma lood“.

Ootame nii Läänemaa hiidlasi, aga ka kõiki teisi huvilisi 25. mail kell 17.30 Haapsalu raamatukokku (Posti 3) „Hiiu luule raamatu“ tutvustusele ja vaatama raamatu illustratsioonide näitust, mis on samuti lugemissaalis väljas.

Kohtumisel osalevad raamatu autor Tiiu Heldema ja kirjastaja, MTÜ Hiiu Öko liige Aivar Viidik. Esitlusel saab osta „Hiiu luule raamatut“ soodushinnaga 15€.