Läänemaa turismihooaeg avati konverentsiga (2)

Malle-Liisa Raigla

Täna avati Promenaadi hotellis konverentsiga Läänemaa turismihooaeg, sest suurim turismihooaeg on Haapsalule ja Läänemaale suvi.

„Inimesed hakkavad soojemate ilmadega rohkem liikuma,” ütles Mändla.

Tema sõnul on Haapsalu külastatavus seotud paljuski ka toimuvate üritustega. Üritused on need, mille kaudu Haapsalusse jõutakse. Mändla hinnangul avas mõnes mõttesturismihooaja juba toimunud õudus- ja fantaasiafilmide festival.

Lisaks toob ta välja siinsed kohvikud ja kuurortlinnale omase romantika ja idüllilisuse, mis samuti inimesi siia meelitab.

„Meie pluss on ka see, et asume Tallinnale lähedal,” ütles Mändla. Tänu sellele võivad siia tulla ka turistid, kellel muidu oli sihtkohaks Tallinn, kuid teevad poolepäevase või päevase põike Haapsallu.

Mändla sõnul on Läänemaal külastada palju. „Igale sihtgrupile leiab midagi, kogu maakonnas on erinäolisi pakkumisi,” ütleb ta.

Tänast hooaja avakonverentsi oli Promenaadi hotelli kuulama ja konverentsil rääkima tulnud need, kel Läänemaa turismiga mingi seos on. Kohal oli MTÜ Läänemaa Turism esindajad, kui ka majutusasutuste esindajad, muuseumi esindajad ja muud kohalikud ettevõtjad.

Üksteisele räägiti oma plaanidest algaval hooajal ning samuti ka sellest, mida naabermaakonnad turismi edendamiseks teevad.

Fotod: Arvo Tarmula