Kohus: meretuulepargi vastaste väited on enamasti ekslikud või pahatahtlikult oletuslikud

Toimetanud Urmas Lauri

Tallinna halduskohus on viimase kuu jooksul teinud kaks otsust, millega Hiiumaalt esitatud taotlused Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks on jäetud rahuldamata, kirjutas Hiiu Leht.

26. aprilli otsuses märgiti, et ennast keskkonnaorganisatsioonina määratleva MTÜ Hiiu Tuul väited kaebuse põhjendamisel on enamasti asjakohatud, ebatäpsed, eksitavad, ennatlikud, üldsõnalised või pahatahtlikult oletuslikud, ei ole piisavalt põhjendatud ja arusaadavad või on vastuolus esitatud dokumentidega.

5. mail tegi Tallinna halduskohus otsuse jätta rahuldamata Emmaste valla kaebus Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks, sest planeeringuga ei ole rikutud Emmaste valla õigusi, kuna planeeringuga määratud perspektiivsed arendusalad ei asu Emmaste valla territooriumil