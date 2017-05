Galerii: pagulasena Eestisse saabunut süüdistatakse vägistamises ja tapmisega ähvardamises (2)

Kaie Ilves

Täna, 16. mail kell 10 algas Haapsalu kohtumaias kohtuprotsess pagulasena Süüriast Eestisse saabunud 27aastase Samer Khtabi üle.

„Esitatud on süüdistus kehalises väärkohtlemises, vägistamises ja tapmisega ähvardamises,” ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Rainhold.

Kannatanu kaitseks on kohtupidamine kuulutatud kinniseks. Tänasel avaistungil algas kohtulik arutelu. Järgmised kohtuistungid on planeeritud 22. ja 25. maile, mil peaks langetatama otsus.

Prokurör on Indrek Kalda, süüdistatava kaitsja on vandeadvokaat Janek Valdma.

Khtab on korra juba sama süüasja raames kohtuniku ees seisnud. Mullu 30. detsembril lepiti prokuröriga kokku tingimisi aasta ja kahe kuu pikkuses vanglakaristuses. Jaanuari keskel pidi lepe kohtus kinnitatama, kuid prokuratuur loobus sellest, Kohus arutab süüasja üldmenetluse korras. Mees on kohtueelsel ajal viibinud vahi all.

Tegemist on esimese juhtumiga, kus süüdistatavaks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse saabunud inimene.

Khtab tülitses naisega mullu 12. novembril, põhjuseks armukadedus. Tüli käigus teipis ta naise käed kinni ja tarvitas tema kallal vägivalda. Khtab ähvardas naise põlema panna, olles enne talle peale läigatanud süttivat vedelikku. Naine teavitas juhtunust pere tugiisikut, kes kaasas politsei.

Perekond saabus Süüriast Haapsallu mullu aprillis.

Fotod: Arvo Tarmula