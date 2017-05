Vallajuhtidele uued külanimed ei meeldi

Kaie Ilves

Foto: Mirjam Varik

Haldusreformi järel tekib uues Lääneranna vallas kaks Aruküla, kaks Rannaküla ja kaks Salevere küla.

Kohanimeseaduse järgi ei tohi ühes vallas kaht ühe nimega küla olla. Kohanimenõukogu soovitab Lääneranna külanimedes edaspidi kasutada hargtäiendit, mis viitaks piirkonnale, kus küla asub. Näiteks Lihula vallas asuva Aruküla võiks kohanimenõukogu soovituse järgi nimetada Kirbla-Arukülaks, Varbla valla Aruküla aga Varbla-Arukülaks.

Nõukogu soovitatud hargtäiendid vallajuhtidele ei meeldi, sest on eksitavad või muudavad nime liiga pikaks. „Rannaküla on isegi juba pikk nimi. Varbla-Rannaküla oleks veel pikem,” märkis Varbla vallavanem Kaido Selberg.

Selbergi sõnul võiks toimida nii, et ära muudetaks vaid osa nimesid. Varbla näiteks nimetaks oma Aruküla ümber, Lihula Aruküla aga võiks alles jääda. Samal arvamusel on ka Koonga vallavanem Mikk Pikkmets – ei peaks muutma mitte mõlemat nime, vaid ühe. Selle asemel et nimetada Hanila valla Salevere Saastna-Salevereks ja Koonga Salevere Koonga-Salevereks, võiks ühe nime alles jätta. „Meie Salevered on väga erineva suurusega,” märkis Pikkmets. Koonga Saleveres elab alla kümne inimese, Hanila Saleveres 50–60.

„Nime muutmine võib tekitada ärritust. On vahe, kas ärritada kuut või kuutkümmend inimest,” märkis Pikkmets.

Nimekomisjoni pakutud Koonga-Salevere aga Pikkmetsale ei meeldi. „See ei lähe mitte,” ütles Pikkmets.

Hanila-Salevere kõrvale pakub nimekomisjon ka Saastna-Salevere varianti, see aga on eksitav – Saastna poolsaar asub sootuks teise koha peal kui Salevere küla.

Lihula abivallavanema Margus Källe sõnul oleks eksitav ka nimekomisjoni pakutud Kirbla-Aruküla nimi: Vanamõisa-Mihkli tee ääres asuv Aruküla jääb Kirblast kaugele. „Parem siis juba Vanamõisa-Aruküla,” pakkus Källe.

Källe sõnul on Läänemaal külanimedega siiski lihtne. „Mida peavad saarlased tegema oma Rannakülade ja Liivaküladega,” ütles Källe.

Külanimed peavad olema muudetud sügisesteks kohalikeks valimisteks, mil tekib Varblast, Hanilast, Koongast ja Lihulast uus Lääneranna vald. Ühinevas Lääne-Nigula vallas ei tule ühtegi nime ära muuta. On küll kaks Vanaküla, üks Martnas ja teine Noarootsis, aga Noarootsis on küladel kahekordsed nimed (Vanaküla/Gambyn).