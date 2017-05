Reformierakonna Lääne-Nigula piirkonna juhiks valiti Marek Topper

Toimetanud Urmas Lauri



Marek Topper. Foto: Urmas Lauri

Laupäeval, 13. mail kogunesid Reformierakonna Lääne-Nigula piirkonnaorganisatsiooni liikmed, et valida uus esimees ja juhatus. Lääne- Nigula piirkonna esimeheks valiti konsensuslikult Marek Topper. Juhatusse osutusid valituks Taivo Kaus, Jaanus Ratas ja Kristel Jammer.

“Oleme aastatega aidanud Lääne-Nigulasse tuua terve rea riigiinvesteeringuid. Riigi abiga oleme ehitanud näiteks Risti spordihoone ja staadioni, mänguväljakud Kullamaal ja Liivil ning renoveerinud Koluvere külakeskuse. Soovime riigiinvesteeringute kaasamist ka edaspidi jätkata,” sõnas Marek Topper. Topperi sõnul on Reformierakonna eesmärk ka tulevikus Lääne-Nigula valla hea käekäigu eest seista, mistõttu minnakse sügisel toimuvatele kohalikele valimistele erakonna nimekirjaga.

Marek Topper liitus Reformierakonnaga 2004. aastal ning on alates liitumisest olnud aktiivne Kullamaa piirkonna esimees. Topperil on suur kohaliku omavalitsuse töökogemus, seda nii Ristilt kui Kullamaalt. Ta töötab Tabasalu Ühisgümnaasiumi majandusjuhina, lisaks peab Paepealse Turismitalu Kullamaal. Marek Topper on kolmandat koosseisu Kullamaa vallavolikogu liige.

Reformierakonna Läänemaa organisatsiooni esimehe Lauri Luige sõnul on Lääne-Nigula piirkond kindlates kätes. “Kullamaa piirkond on olnud Marek Topperi juhtimisel üks erakonna aktiivsemaid organisatsioone Läänemaal. Olen veendunud, et uue Lääne-Nigula ühendvalla juhtimine saab olema sama edukas ja tulemuslik,” ütles Luik.

Uue esimehe ja juhatuse valimise vajadus tulenes 23. märtsil toimunud Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna, Nõva ja Noarootsi Reformierakonna piirkondlike organisatsioonide liikmete üldkoosoleku otsusest, millega moodustati ühtne Reformierakonna Lääne-Nigula piirkondlik organisatsioon, et minna vastu kohalikele valimistele ühtse tugeva nimekirjaga.

Ühinemine toimus seoses 2017. aastal aset leidvate haldusjaotuse muutustega, mille kohaselt moodustub Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna, Nõva ja Noarootsi vallast ühinemise käigus Lääne-Nigula vald.

Reformierakonnal on Lääne-Nigula piirkonnaorganisatsioonis 77 liiget.