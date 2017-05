Magusamaks ei erista looduslikku ja lisatud suhkrut

BNS

Foto: arhiiv

Uuest aastast ei koguta magusamaksu mitte ainult lisatud suhkru koguse pealt, vaid maksu alla läheb ka tootes olev looduslik suhkur, kirjutab Postimees.

Rahandusministeerium põhjendab seesugust lähenemist asjaoluga, et tervise seisukohast – eriti ülekaalulisust ja rasvumist silmas pidades – ei ole vahet, millisest allikast suhkrut saadakse.

Ministeeriumi selgituse kohaselt võib loodusliku suhkru sisaldus olla kõrgem naturaalmahlades ning selleks, et vabastada need maksust, taotleb rahandusministeerium neile riigiabi luba.

Uuest maksust on vabastatud need magustatud joogid, mida kasutatakse teiste jookide, toiduainete, ravimite ja muu taolise tootmiseks. Maksustatakse joogid, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta.

Maksu alt jäävad välja piima- ja meiereitooteid, nagu joogijogurt ja keefir, sest need loetakse toiduks ja neid ei saa pidada konkureerivateks toodeteks magustatud jookidele, mida tarbitakse janu kustutamise eesmärgil.