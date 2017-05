Linnuvaatluspäeva edukaim vaatlustorn oli Haapsalus

Urmas Lauri

Foto: Urmas Lauri

Laupäeval korraldatud linnuvaatluspäeva edukaim vaatlustorn oli Haapsalus, kus jälgiti 79 liiki linde. Teiseks jäi Lüübnitsa torn Lämmijärve ääres, kus märgati 77 liiki linde. 11 vaatluskohas märgati ühtekokku umbes 160 liiki linde.

Haapsalu linnuvaatlustorn oli erakordne selle poolest, et siin märgati ainsana koduvarblast, ütles ornitoloogiaühingu pressiesindaja Meelis Uustal täna hommikul ETV saates Terevisioon.

Tänavuseks aastalinnuks on turteltuvi. „Nad on saabunud, ühes tornis nähti,“ ütles Uustal ja lisas, et turteltuvi saabub kaugelt, nad talvituvad teisel poolt Sahhaarat.

Külm kevad on lindude rännet aeglustanud. „Praegu on veel viimased tulematagi,“ nentis Uustal. Tulemata on näiteks rukkirääk, peoleo, tulijaid on veelgi.