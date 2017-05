Andres Ammas: valitsus survestab kurnamistaktikaga

Andres Ammas. Foto: riigikogu istungi teleülekande kuvatõmmis

Spordisõpradele tähendab mõiste superkolmapäev (teisipäev, neljapäev) pidupäeva, mil ühel õhtul saab kaasa elada mitmele nauditavale matšile. Poliitikas ei ole see kahjuks nii – mitme olulise teema arutelu kuhjamine lühikesele ajale on alatu ja armetu, kirjutas riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas Eesti Päevalehes.

Kolmapäeval on riigikogu päevakorras 24 eelnõu. Neist vaid paari puhul on tegemist otsuse vormistamisega, enamik eeldab üksikasjalikku ja sisulist mõttevahetust. Miks nii? Miks nii saamatu ja küündimatu töö planeerimine? Asi on selles, et valitsuskoalitsioonil on hakanud väga kiire oma ahnete ideede seadusteks vormistamisega. Näiteks maksueelnõud, mille arvelt juba tuleva aasta 1. jaanuarist raha kokku kraapima hakatakse, peavad olema vastu võetud enne 1. juulit 2017. Kiire on ka mitme muu eelnõuga, pealegi – kes teab, kui kauaks seda valitsust jätkub. Mis tehtud, see tehtud! Mis käes, see käes!

Küsimus on riigikogu töö kvaliteedis. Et kolmapäevane päevatöö venib sügavale öösse, on selge päevakorrale peale vaadates. See on kurnamistaktika. Öö ei ole kindlasti parim aeg Eesti tulevikule ülioluliste seaduste ja otsuste arutamiseks. Nii ei tehta, nii ei ole viisakas. Sellise olukorra eest vastutab nii valitsus, kui ka riigikogu juhatus, sealhulgas Eesti kogenumaid parlamendipoliitikaid spiiker Eiki Nestor isiklikult.

