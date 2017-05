Vald nõuab omanikelt Risti endise söökla lammutamist (1)

Tarmo Õuemaa

Endine Risti söökla. Lääne-Nigula vald

Lääne-Nigula vallavalitsus saatis kunagise Risti sööklahoone omanikele märgukirja, milles nõuab, et ligipääs varisemisohtlikule majale piirataks ja see kas lammutataks või tehtaks korda.

„See maja on nii halvas seisukorras, et võib variseda. See on eluohtlik. Praegu ei takista miski näiteks lastel sinna pääseda – ei ole aeda ega luuke akende ees,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Keset Risti alevikku tühjalt seisev endine söökla-kondiitritööstuse hoone kuulub osaühingule Idaser, mille omanikud on Andrus Tang ja Raivo Raudsepp.

Hoone kordategemise tähtaeg on 1. juuni, korstnal 1. august. Kui omanikud juuni alguseks ei reageeri, tuleb hakata trahvima, hoiatas Lõhmus.

Ehitusärimees Raudsepp ütles, et laseb maja lammutada. „Kui me kunagi ammu selle maja ostsime, kavatsesime seal jätkata umbes sellise tegevusega, mis seal varem oli, aga ajad muutusid ja sellest ei tulnud midagi välja,” ütles ta.

„Aeg jooksis mõtetest kiiremini,” sõnas Raudsepp.