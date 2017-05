Martnast saab osavald (1)

Kaie Ilves

Kullamaa ja Noarootsi eeskujul saab Martna vallast uue Lääne-Nigula valla osavald. Arhiiv

Esialgu Martna osavalla staatust ei soovinud, märtsi volikogus aga otsustati seda siiski teha. „Eks elu näitab, kas sellel on mõtet. Ära lõpetada jõuab osavalla alati, praegu aga on moodustamise aeg,” ütles Martna vallavanem Tiiu Aavik.

Osavald tähendab muu hulgas seda, et moodustatakse osavallakogu, millel on suures volikogus nõuandev funktsioon. „Tõenäoliselt ei pääse väga palju meie inimesi volikogusse. Valimistel rohkem hääli saanud inimesed moodustavad siis osavallakogu – organi, mis hoolitseb Martna valla heaolu eest,” ütles Aavik.

Aaviku sõnul oleks siis Martnast volikogusse saanutel julgem tunne, sest nende selja taga on osavallakogu. Reeglina on osavallakogu sama suur kui praegune volikogu. Martna volikogus on seitse liiget.