Juhtkiri: turbakaevanduse kaitseks (1)

Lääne Elu

Lääne Elu toimetus on viimastel aastatel korduvalt kritiseerinud nii keskkonnaametit kui ka turbakaevandajat Kekkilät selle eest, et nad tahavad laiendada Niibi kaevandust. Püüame nüüd vaadata juhtunut ka viimaste seisukohast.

Kõige tugevam argument selle poolt, et Niibi 2 kaevandusluba tuleks välja anda, on see, et ettevalmistustööd kaevandusala laiendamiseks on juba tehtud. Maa on kooritud, raba kuivendatud, oodates töökäsi.

Keskkonnaamet kirjutas kaevandusloa välja juba eelmise aasta lõpus, kehtima hakanuks see jaanuari lõpust. Amet kiirustas, sest Lääne-Nigula vallavolikogu polnud oma nõusolekut selleks veel andnud. Küllap arvas amet, et nii nagu varem, suhtub vallavõim ka seekord mõistvalt tähtsasse kaevandusfirmasse. Nii seisabki kaevandusluba praegu keskkonnaameti kapis, korjab tolmu, pole jõustunud. Ametnikud on samuti nõutud, sai ju kõik tehtud, nagu peab. Mis siis nüüd? Pahaseks teeb selline asjade käik. Seepärast otsustas keskkonnaamet, et valitsus peab kaevandusloa andmist arutama ja tegema otsuse, et turbamaardla on nii tähtis, et valitsus annab ise sellele loa.

Mis kõige tähtsam. Keskkonnanõuded on paberil täidetud. Salajõe seisund on ametlikult hea (2009. aasta andmed). Ükski uuring pole tõestanud, et Salajõe kaevud on rikkunud turbakaevandus. Mõju kaevuveele on olemas, aga see pole tähtis. Seega pole Lääne-Nigula vallavolikogul õigust arvata, et kaevandusel on mingigi seos rikutud kaevuveega. Kekkilä arvab, et külarahvas on ise süüdi, kui elab soises kohas ega ole endale küllalt sügavaid kaeve kaevanud.

Nii endine Oru vallavalitsus kui ka praegune Lääne-Nigula vallavalitsus on soosinud Kekkilät, täitnud nende soovid. Seetõttu pole vallavõim vaidlustanud keskkonnamõjude aruandeid või ka kaevanduse laiendamise keskkonnatingimusi. Kaevandusega on võidelnud vaid Salajõe külaselts. Ühe külaseltsi huve ei tohi vallavolikogu aga eelistada rahvusvahelisele kaevanduskontsernile.

Kokkuvõttes ootab Kekkilät nii valitsuses kui ka kohtus kerge võit.