Fotograaf Arvo Tarmula avas aerofotode näituse

Malle-Liisa Raigla

Täna avas oma 80. juubelile pühendatud näituse legendaarne Läänemaa fotograaf Arvo Tarmula.

Näitusel on esmakordselt avalikustatud 1991. aastal Haapsalust ja Uuemõisast tehtud aerofotod. Kui nöödisajal ei ole aerofotode tegemine probleem – tuleb vaid drooni lennutada ja pilte teha, siis need pildid on tehtud Vene kopteri pealt.

Tarmula tutvustas oma pilte ja rääkis, mis piltidel on.

"Mis siin pildil on? Ma ei tundnud seda isegi alguses ära," ütles Tarmula, näidates pilti Rohuküla sadamast, mis praeguseks on tundmatuseni muutunud.

Seda, miks enam kui veerandsada aastat tagasi tehtud pilte varem avalikustatud pole, Tarmula öelda ei osanudki.

"Seisid arhiivis," ütles ta.

Näituse avamisele ja fotograafile õnne soovima oli tulnud üle 30 inimese, kes üheskoos ka juubilarile laulsid.