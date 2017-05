Homme selgub Eesti liigirikkaim linnutorn

Toimetanud Kaie Ilves

Hirve torn Pärnus. Foto: Kristiina Kübarsepp

Eesti ornitoloogiaühing kutsub kõiki linnuhuvilisi homme, 13. mail tornide linnuvaatluspäevale. Üle Eesti ootavad vaatlustornides huvilisi kogenud linnutundjad, kes tutvustavad linde kõigile torni külastajatele ja üheskoos selgitatakse välja linnurikkaim vaatlustorn.

Tänavune kevad on hiline ja seepärast käib lindude ränne alles täie hooga. Järgemööda hakkavad tagasi jõudma ka Aafrikas ja Aasias talvitunud linnud, mistõttu võib nüüd ühe hommikuga kohata tornis isegi sadakonda liiki linde. Möödunud aastal võitis Kabli torn 111 liigiga.

"Tornide linnuvaatluspäev on suurepärane viis, kuidas veeta üks meeldejääv hommik lindude seltsis. Ärkamine on küll nädalavahetuse kohta varajasevõitu, aga pingutus tasub end kordades ära. Ütlemata ei tasu ka jätta, et linnuvaatlused on hasarti tekitavad. Kõige parem on tornide vaatluspäevale minna koos sõprus- või perekonnaga, et emotsioone jagada," ütles linnuvaatluspäeva koordinaator Kristiina Kübarsepp.

Juhendajaga tornides saab viimistleda oma linnutundmise oskusi, on võimalus on kohata ka haruldasemaid rändureid. Juhendajaga tornide asukohad, külastusajad ja lisainfo leiab Eesti ornitoloogiaühingu kodulehelt: http://www.eoy.ee . Tornide külastamiseks end eelnevalt registreerima ei pea, üritus on tasuta.

Tornide linnuvaatluspäeval saab osaleda ka omal käel. Selleks tuleb laupäeval minna mõnda linnutorni ja kirja panna kõik nähtud ja kuuldud linnuliigid ning saata andmed Eesti ornitoloogiaühingule. Koos selgubki linnurikkaim vaatlustorn.

Eesti ornitoloogiaühing korraldab tornide linnuvaatlust juba seitsmendat aastat. Eesmärk on pakkuda kõigile võimalust külastada vaatlustorne nii, et sulelised hea optika puudumise või vähese linnutundmisoskuse tõttu määramata ei jääks. Samuti on maikuu üks parimaid aegu, et kohata võimalikult palju erinevaid liike.