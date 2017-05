Politsei süüdistab piirivalvureid paadiõnnetuse põhjustamises (4)

Andrus Karnau

Pressikonverents politseiametis. PEETER LANGOVITS

Politsei ametlik uurimine selgitas, et traagilise paadiõnnetuse mullu juunis Haapsalu lähistel põhjustas paadijuhi viga. Politsei jagas ajakirjanikele äsja uurimise kokkuvõtte, millest selgus, et õnnetuse põhjustas asjaolu, et paadi juht lasi suurel kiirusel liikunud paadi roolist lahti. Paat tegi tegi seetõttu järsu pöörde ning sellest tekkinud jõud paiskas mehed paadist välja.

Paadis olnud Renee Kark uppus ja Tarmo Kammer lämbus pärast paadist vette kukkumist kiiresti.

"Õnnetus juhtus seetõttu, et paadiroolist lasti suurel kiirusel lahti ja mehed paiskusid paadist välja vette," ütles politsei sisekontrollijuht Raul Vahtra pressikonverentsil.

"Paat tegi kannapöörde ja mehed paiskusid välja, kuna paat liikus kiirusega 54 km tunnis, kokkupõrkest veega olid mehed uimastatud," märkis Vahtra. Vahtra lisas, et mehed said väljapaiskumisel kehavigastusi, tõenäoliselt kukkusid paadi lipumasti ja paadiparda vastu.

Vahtra märkis, et uimastatud mehed ei suutnud vesti avada, üks politseinikest avas, aga ei suutnud välja lasta üleliigset õhku, mistõttu politseiametnik lämbus.

Vahtra kinnitas, et uurimine selgitas välja, et paat ja päästevahendid olid korras. Miks paadi juht roolist lahti lasi, seda uurimine kindlaks teha ei suutnud. Vahtra märkis, et kuriteo kohta tõendeid pole, samuti pole põhjust arvata, et mehed oleks läinud tülli.

Vahtra ütles, et politsei- ja piirivalveamet endal mingit süüd juhtunus ei näe.

2016. aasta 28. juunil kella 19.15 ajal leiti Voosi kurgus kaldast paari kilomeetri kaugusel Haapsalu politseijaoskonna mootorpaat. Paadi mootor töötas, paat tiirutas koha peal ning meeskonda selle pardal ei olnud. Kella 19.45 ajal leiti paadi lähistelt uppununa üks piirivalvur ning kella 20.05 ajal ka teise ametniku surnukeha.

Üks hukkunutest oli üleminspektor Tarmo Kammer, kes töötas Lääne piirkonnas piirivalvurina 1996. aastast alates. Teine hukkunud ametnik oli komissar Renee Kark, kes töötas piirivalvurina piirivalve loomisest alates 1991. aastal ning sellest suurema osa Haapsalu kordonis.