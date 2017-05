Kärdla lennuväli sai raha täppismaandumise seade soetamiseks

BNS

1. mail sai Hiiu maavanem Riho Rahuoja ERRI Saaremaa korrespondendile Margus Mullale antud intervjuus kiita riiki selle eest, et suursaarte vahel hakkas kurseerima uus parvlaev Soela, nüüd andis valitsus raha ka Kärdla lennuvälja kaasajastamiseks. Foto: Urmas Lauri

Hiiu maavalitsus kiidab valitsuse otsustas taristuinvesteeringuteks eraldatavast lisarahast eraldada ligi miljon eurot Kärdla lennuväljale, mis parandab tulevikus lennuliikluse stabiilsust.

Maavalitsuse kinnitusel on eraldus kavandatud 2018. aastasse ja mõeldud selleks, et uuendada Kärdla lennuvälja lennuala ning paigaldada seadmed, mille abil saab lennuk maanduda ka kehvemates ilmaoludes.

„Selle hiidlastele olulise otsuse taga on maavalitsuse aastatepikkune järjekindel analüüs ja selgitustöö. Heameel on tõdeda, et Kärdla lennuvälja maandumissüsteemidesse investeeringut peeti regionaalpoliitiliselt piisavalt oluliseks. Uudis on kindlasti heaks kingituseks Kärdla lennuväljale, mis just järgmisel aastal saab 55-aastaseks," kinnitas Hiiu maavanem Riho Rahuoja.

Sellel aastal on nelja esimese kuuga ära jäänud 205 tellitud reisist 20. Halbade ilmaolude tõttu on lend 3,5 tunniks edasi lükatud üheksal juhul. "Reisijate usaldus liini vastu on neid numbreid vaadates arusaadavalt kasin. Lisaks regulaarliinile on ohustatud olnud ka elutähtsa teenuse tagamine," märkis maavalitsus.