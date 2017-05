Ilmateenistus: nädalavahetus tuleb kevadine

Toimetanud Urmas Lauri



Nurmenukk on külmadele ilmadele vaatamata tärganud. Foto: Urmas Lauri

Nädalavahetusel on põhiliseks ilmakujundajaks kõrgrõhuala, õhk soojeneb tasapisi ja ilm võtab kevadisema näo.

Tuul on rahulik ja laupäev tuleb sajuta. Pühapäeval möödub põhja poolt väike osatsüklon, mis lisab veidi niiskust ka Eesti õhuruumi. Saju võimalus on siiski võrdlemisi väike ja termomeetrinäidud kerkivad kohati 15 kraadini.

Laupäev (13. mai) on Eesti kohal kõrgrõhkkond. Öö on selge. Päeval areneb küll pilverünki, aga sadu neist ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-4, rannikul kuni +4, päeval 11..13, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C.

Pühapäeval (14. mail) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Öö on rahulik ja taas selge. Päeval lisandub pilvi, aga suuremal osal on ilm ikka sajuta. Vaid Põhja-Eestis suureneb õhtupoolikul hoovihma võimalus. Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, rannikul kuni +6, päeval tõuseb 15°C ümbrusse, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C-ni.

Esmaspäeval (15. mail) liigub madalrõhulohk ühes sajuhoogudega üle Eesti ja selle järel pöördub tuul põhjakaarde ning tugevneb. Ilm uuesti selgineb ja veidi jaheneb. Õhutemperatuur on öösel 3..7, päeval tõuseb Põhja-Eestis vaid kuni 7, Kesk-Eestis kuni 11, Edela- ja Lõuna-Eestis kuni 14°C-ni.

Teisipäeval (16. mail) tugevneb taas kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta. Tuul nõrgeneb. Selge ööga langeb õhutemperatuur -1..+2, rannikul kuni +5°C-ni, päikeselisel päeval tõuseb 10..13°C-ni, Virumaal, põhjarannikul ja ka Peipsi ääres jääb kraad kuni kolm alla 10°C piiri.

Kolmapäeva (17. mai) öö on õhukese kõrge pilvevinega, aga kuiv ja rahulik. Õhutemperatuur on -2..+2, rannikul kuni +7°C. Päeval suundub kõrgrõhkkond Venemaa poole ja Skandinaaviast läheneb soojema ja niiskema õhuga madalrõhulohk ning järk-järgult lisandub pilvi, aga ilm on veel sajuta. Lõuna- ja kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on 12..15, lõunakaare tuulele avatud rannikul kuni 10°C.

Neljapäeval (18. mail) laieneb madalrõhkkond üle Skandinaavia ja toob sooja juurde. Öösel jõuab vihmapilvi saartele ja ka looderannikule, päeval laieneb sadu ka mandri sisealadele. Kagu- ja lõunatuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 5..10, päeval 13..17, rannikul ja ka sajupilvede all langeb 10°C lähedale.

Reedel (19. mail) laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere Eesti kohale ning toob vihmahooge. Lõunakaare tuul on öösel tugev, päeval rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 10..15°C ja kuhu sadu ei jõua, seal võib tõusta veel paar-kolm kraadi kõrgemale.