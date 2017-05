Galerii: metalli- ja nahakunstnik Egge Edussaar-Harak avas Lihulas näituse

Heiki Magnus

Lihula raamatukogu lugemissaalis on avatud eriliselt mitmekülgse kunstniku Egge Eddussaar-Haraku näitus.

Näituse avamisel neljapäeval ütles avasõnad Lihula raamatukogu juhataja Ulvi Põhako.

Kunstnik Egge Eddussaar-Harak tutvustas oma loomingut ja vastas avamisele tulnud külaliste huvitavatele küsimustele. Näituse ettevalmistamisel oli kunstnik Egge Eddussaar-Harak lahkesti nõus ka külastajate küsimustele vastama ja nii tekkis ka mõte, korraldada näituse avamise päeval õpi- ehk töötuba. Vahendid ja vajalikud tööriistad kunstnikul kaasas, said külastajad peale näituse avamist nahast ehteid, käepaela, võtmehoidjaid jne valmistada. Samuti oli hea võimalus nõeltehnikas kudumist proovida. Näituse avamise puhuks kattis kohvilaua Lihula raamatukogu.

Näitusel on Eddussaar-Haraku valmistatud uhke muinasriiete rekonstruktsioon, loomaornamentidega noad, maalingutega portselannõud, sepised, nahast noatuped, käekotid, ehted, sõbad ja nõeltehnikas kampsun, müts ja põlvikud. Sisenejale vaatab vastu kaunite heledate rõivaste ja ehetega naismannekeen. Muinasaja kostüümi valmimise protsess kestis aastaid, kaunistamiseks tegi kunstnik käsitsi 18 meetrit ketti, mille valmistamine ainuüksi võttis pool aastat. Need rõivad ja ehted ei ole näituse tarvis tehtud, nendega käib Egge muinasaja kehastamise üritustel.

Vitriinide all näha tema metallehted, uhkelt kaunistatud noad ja noatuped. Mõned noad on hõbedased, vesipühvli sarvest käepidemega, uhked, vääriskividega kaunistatud ja nahksetes karpides. Näituse tarbeks õnnestub nuge harva hoida, sest tavaliselt leiavad need kiiresti omaniku. Peamiselt on need kaitseliitlased, kaitseväelased, metsa-ja jahimehed. Noad ei ole tal ainult iluasjad. „Ilusa asjaga on ikka palju parem tööd teha kui koleda roostes plekitükiga,” ütles Edussaar-Harak.

Uudistamist ja uurimist väärib nõeltehnikas kampsun, mille tegemine nõuab Egge sõnul küll palju aega ja vaeva, kuid mis on palju-palju paksem ja soojem kui tavalised kudumid. Pilku püüavad ka lambanahast mängukarud. Silmailu pakuvad kaunite maalingutega portselanist tassid, taldrikud ja vaagnad. Maalimisel on kunstnik kasutanud ehtsat kulda ja hõbedat.

Kunstitööd on Egge hobi, millele kulub sisuliselt kogu tema vaba aeg. Pole ühtegi käsitöö valdkonda ega liiki, millega Egge poleks kokku puutunud. Tema tööd on tekstiilist kuni musta sepiseni. Ta teeb kõike väga põhjalikult ja kvaliteetselt ning jõuab seejuues palju. Naiskodukaitsjana on Egge Edussaar-Harak Tartu ringkonnas ajalookomisjoni liige, ta on olnud jaoskonna juhatuse liige ja esmaabi rühma juht.

Lihulas avatud isikunäitus on kunstnikul Läänemaal teine näitus. Tartu Rahu aastapäeval avasime näituse Lääne Maakonna Keskraamatukogus ja Haapsalu Kultuurikeskuses, näitus oli avatud 02.02–28.02.17.

Näitus «Ennevanasti» jääb Lihula raamatukogus avatuks 27. maini.

Fotod: Heiki Magnus