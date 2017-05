Galerii: Läänemaa aasta ema on Rita Lai

Lääne Elu

Fotod: Urmas Lauri

Lääne maavanem Neeme Suur andis täna maavalitsuses Läänemaa aasta emale üle auhinna – ehtekunstnik Keiu Kullese autoriehte.

Sel aastal sai Läänema aasta ema tiitli Piirsalus elav Rita Lai, kes on olnud abielus 30 aastat ja koos abikaasaga üles kasvatanud kolm poega, kellel omakorda on kokku viis last. Rita Lai on aktiivne ka väljaspool kodu. Ta on Piirsalu külaseltsi ja Naiskodukaitse liige.