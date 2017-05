Galerii: Hugo kohvik tegi uksed lahti (5)

Kaie Ilves

Fotod: Urmas Lauri

Täna keskpäeval avas Haapsalu promenaadil uksed kohvik Hugo. Villa Friedheimi ruumides tegutsevat Hugot peavad teist hooaega Anželika Murik ja Irma Mustonen.

Täpselt kell 12 saabus Hugosse ka esimene kunde – Österby mees Urmas Arro, kellel polnud oma sõnul aimugi, et oli avamispäev.

„Ei teadnud, tõesti ei teadnud,” ütles Arro.

Mulluse stammkundena aga tundnud mees Hugo järele igatsust.

„Alustuseks võtaks cappuccino ja kolm tordilõiku,” palus Arro.

Hämmeldunud teenindaja pidas tellimust naljaks, aga nali see ei olnud. Arro kinnitas, et ta on väga maias ja päev tuleb pingeline – vaja energiat koguda. Kolm tordilõiku rändas taldrikule.

„Kui esimene kunde on meesterahvas, toob see õnne,” rõõmustas Anželika Murik.

Muriku sõnul on Hugo menüü väikese kiiksuga. Pakutakse gluteeni- ja laktoosivaba taimetoitu.

„Kui tuleb näiteks klient, kellel on pähkli- või mis iganes allergia, siis meie töötajad on teadlikud ja oskavad soovitada ja arvestada,” ütles Murik.

Hugo koogid on kodused ja isetehtud – taimse vahukoore ja värskete marjadega.

„Nisujahu asemel on tatra-, riisi ja maisijahu,” ütles Murik.

Tänavu on menuüüs ka koduleib, mida küpsetab Hugo kondiiter Marlene Tapner. Hugo pakub ka toorkooke ehk küpsetamata kooke.

Loomset toorainet kasutatakse vähe.

„Oleme üks väheseid, kes pakub näiteks värskelt vokitud köögivilju. Aga lihasööja mees saab meil ka söönuks,” ütles Murik.

Friikartuleid Hugo menüüs pole.

„Mõni on isegi olnud pettunud, et mida ta lapsed siis söövad, aga lapsed söövad hea isuga näiteks kanapastat ega saa arugi, et see on maisipasta taimse koorega,” ütles Murik.

Tänavu on käsitööõlle kõrval suurem valik käsitöösiidrit.

„Võtsime ka Lätist ja Prantsusmaalt,” ütles Murik.

Juunis tuleb Hugos siidrikoolitus.

Hugosse mahub sööma 60 inimest – 30 kohta on sees, teist sama palju väljas. Nagu mullu, on ka tänavu Hugos aiaga piiratud lasteala.