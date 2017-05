Eesti Päevaleht: raudteeinvesteering pole mitte Haapsalu, vaid Karilaiu heaks (8)

Lääne Elu

Arvo Tarmula foto

Neljapäeval, pärast nädalapikkust arutelu kinnitas valitsus transporditaristu investeeringute plaani. Kõige enam pannakse aastatel 2018-2020 raha Tallinn-Pärnu maanteesse ning Kärdla ja Pärnu lennujaama, ühtlasi alustatakse Haapsalu raudtee ehitamist.

Eesti Päevaleht nimetab majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni koostatud Exeli tabelit riigi taristuinvesteeringute jagunemisest aastail 2018-2020 hädiseks. Asjalood tabeliga on Eesti Päevalehe hinnangul seda kummalisemad, et just Simson oli see, kes opositsioonis olles heitis valitsusele ette, et riigi majanduspoliitikat juhitakse Exeli tabelitega. Minister Simsoni enda tabel võinuks olla palju põhjalikum, kirjutab Eesti Päevaleht. Oma praegusel kujul tekitab see palju küsimusi, aga mitte vaimustust. Enim küsimusi tekitab just Haapsalu raudtee, õigemini Riisipere-Turba raudtee, sest aastal 2018 on kavas ehitada ainult see kuuekilomeetrine jupp. Edasisi rahaeraldisi pole planeeritud.

Haapsalu raudtee tasuvus on kaua tekitanud vastuolulisi arvamusi, nüüd aga on valitud kõige kehvem variant: nagu ehitatakse, aga ei ehitata ka. Eesti Päevalehele tundub, et investeering on mõeldud mitte Haapsalu, vaid keskerakondlasest Jaanus Karilaiu kohalike valimiste kampaania heaks.