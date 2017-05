Paliveres algab jalgrattatee ehitus

Andrus Karnau

Palivere. ARHIIV

Esmaspäeval algab Paliveres jalgrattatee ehitamine, et liiklus oleks ohutum ja mugavam, teatas maanteeameti pressiesindaja Ursula Nõu. Jalgtee tuleb Palivere – Oonga maantee äärde, Kooli tänavast kuni Palivere tööstusalani, kokku umbes 1,5 kilomeetrit.

Tööde käigus ehitatakse ümber olemasolev amortiseerunud jalgtee ja rajatakse uus. Samuti ehitatakse ümber lõigule jäävad bussipeatused, rajatakse uued bussitaskud ja ooteplatvormid.

„Kuna tööd toimuvad suures osas väljaspool maanteed, siis autodega liiklejatele suuremaid takistusi ei ole, kuid sellegi poolest palub Maanteeamet arvestada ehitustöödest tulenevate piirangutega ja järgida liiklemisel ehitaja paigaldatavaid liikluskorraldusvahendeid,“ selgitas maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Urmas Robam.

Töid teostab Lääne Teed OÜ, omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS. Tööde kogumaksumus on 262 000 eurot. Tööde kestvus on kaks kuud.