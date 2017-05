Lihulas on homme ettevõtluspäev

Andrus Karnau

Mullu oli ettevõtluspäev Lihula tehnoülevaatuspunktis. ARVO TARMULA

Lihula vaibavabrikus Narma on homme ettevõtluspäev alapealkirjaga „Piiridest välja 2”.

Seinaril esinevad Lihula ja Hanila valla ettevõtjad Henri Bekmann ( Greencube), Piia Saak (hostel Kontor), Raivo Kallas (K.Met), Guido Piksar (Uninaks) ja Janek Vipre (Narma).

Lõunapausi ajal toimub minimess, kuhu on osalema oodatud kõik tegijad, kes soovivad enda tooteid või teenuseid tutvustada.

„Tänavuse ettevõtluspäeva eesmärk on saada teada, kuidas mõtlevad ja mida on teinud meie edukad ettevõtjad, et jõuda sinna, kus nad täna on, sest on ilmselge, et nad mõtlevad teistmoodi ja on erilised,” ütles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos Lihula Teatajas.