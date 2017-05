Haapsalu raudteeplaneeringu üle käivad vaidlused pole lahendust saanud

Andrus Karnau

Haapsalu raudteejaam. ARVO TARMULA

Haapsalu raudtee planeering on tänaseni vastuvõtmata, sest Lääne maavalitsus pole saanud kokkuleppele Palivere ja Allikmaa küla elanikega.

Rahandusministeerium kuulas ma algul ära osapoolte seisukohad ja kujundab oma arvamuse juuni alguseks.

„Rahandusministeerium järelevalvajana ei anna vastuväidete ärakuulamisel otseselt soovitusi ning ei ütle, milline lahendus on õige ja vale (juhul kui just ei ole tegu õigusaktidega vastuolus oleva lahendusega), vaid meie ülesanne on leida ärakuulamise käigus rahuldav lahendus. Kui ärakuulamisel lahendust ei leita ning pooled on kardinaalselt erinevatel seisukohtadel, siis avaldame omapoolse arvamuse,” kommenteeris rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Kiur Põld.

„Juhul, kui kokkulepet ei saavutata või vastuväite esitaja ei loobu vastuväitest, siis eeldatavasti valmib arvamus juuni alguses. Arvamus esitatakse mõlemale osapoolele. Arvamuse sisu saab teada siis, kui on see osapooltele esitatud,” märkis Põld.

Põld lisas, et loodetavasti saab Lääne maavalitsus raudteeplaneeringu heaks kiita augustis.

Palivere elanikele ei meeldi see, et rongid peaksid alevikust läbi sõitma 160 km/h. Allikmaa küla maaomanikele ei sobi aga see, et raudteetrassi on kavas õgvendada. Viimast tehakse samuti eesmärgiga, et rongid saaksid sõita 160 km/h.