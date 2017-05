Haapsalu linnavalitsuse teated

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu linnavalitsus võttis 09.05.2017 istungil korraldusega nr 264 vastu Karja tn 21 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavandatud 1615 m2 suuruse Karja 21 kinnistu jagamine kaheks krundiks. Planeeritud on äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt, kus asuvad senine kahekorruseline ärihoone ja abihoone ning hoonestamata elamukrunt.

Elamukrundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, samuti arhitektuursed hoonestustingimused, haljastuse, heakorra, parkimise põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud asukohad.

Haapsalu muinsuskaitsealal asuva krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 25.05–07.06. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu linnavolikogu otsustas 28.04.2017 istungil otsusega nr 237 tunnistada kehtetuks Posti tn 34 detailplaneering Haapsalus.

Detailplaneering kehtestati Haapsalu linnavolikogu 29.04.2005 otsusega nr 185.

Detailplaneering käsitles Haapsalu linna omanduses olevat krunti. Planeeringuga kavandati krundi jagamine ühiskondlike ehitiste maa krundiks Posti 34, kus asub linnavalitsuse hoone, hoonestamata ärimaakrundiks Posti 34a ja tootmismaa krundiks Vaikne 2, kuhu oli ette nähtud ehitada planeeritud ärihoone teenindamiseks vajalik alajaam.

Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et planeeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta ning Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise tõttu ei soovi linn maaomanikuna detailplaneeringut ellu viia.

Haapsalu linnavalitsus