Haapsalu Hingepesa pood sulgeb uksed

Andrus Karnau

Hingepesa pood. ARVO TARMULA

Kolm aastat tagasi esimest korda uksed lahti teinud, vahepeal suletud olnud ja viimased kuud Stressivabas keskuses tegutsenud HIngepesa pood paneb uksed kinni, teatas poepidaja Raili Friedemann.

„Kuus kuud Hingepesa poes on olnud imeline rännak. Kui palju tänulikke silmi ja rõõmu, et lõpuks on Haapsalus pood, kust saab osta kohalikku looduskosmeetikat,” kirjutas Friedemann Lääne Elu toimetusele saadetud kirjas.

Poepidaja ütles, et on jäänud lapseootele ja kolib seetõttu Saaremaale.

„Jah, poe sulgemise taga ei ole muud kui perenaise peatselt emaks saamine ja Saaremaale kolimine. Jah, poel läheks edasi väga hästi! Suvel kindlasti, sest ka raske talv on üle elatud,” kirjutas Friedemann.

Hingepesa pood müüb esoteerikakaupu ja muud nn uue vaimsuse kraami.