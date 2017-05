Galerii: Rannarootsi muuseum sai kingiks uue bussi

Tarmo Õuemaa

Rootsi heategijad Eva ja Bengt Heyman ning Göte Brunberg kinkisid Rannarootsi muuseumile minibussi Renault.

Täna kirjutasid Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm ja Rooslepa küla juurtega Heymanid ning Brunberg alla kinkekirjale, millega uus, 24 000 eurot maksnud Renault Trafic läks muuseumi omandusse. Buss ootas juba muuseumi ees.

„Tänavu on Rannarootsi muuseumil juba 25. juubel ja meie neljapäevamemmedel 20. sünnipäev. See oli suurepärane kink,” ütles Ülo Kalm. „Meie vana buss oli juba 20 aastat vana ja oma aja ära elanud.”

Neljapäevamemm Aino Sillamägi ütles, et selle bussiga hakatakse muuseumis käsitööd tegevaid „neljapäevamemmede” klubi naisi nüüd muuseumi tooma. „Me oleme juba üsna eakad ja mõne jaoks on ise siia tulemine raske,” sõnas ta. Bussi on vaja ka väljasõitudeks.

Eva ja Bengt Heyman on Rannarootsi muuseumi suurtoetajad. Nemad annetasid muuseumile majaostuks 2010. aastal 1,1 miljonit Rootsi krooni.