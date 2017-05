Viigi ääres tuleb talisuplusõhtu algajatele

Tarmo Õuemaa

Foto arhiiv

Laupäeva õhtupoolikult korraldavad Haapsalu talisulejad Väikse viigi ääres suvehooaja avaürituse, millest julgustavad osa võtma neid, kes pole päris talisuplust julgenud veel proovida.

„Algajatele on väljakutse ka seitsmekraadises vees ujumine, kuigi paistab, et tegelikult on vesi siis juba 8-9 kandis,” ütles talisupleja Kertu Kaljuveer.

Viigi äärde tuuakse laupäeval ka saun. „Paljud tuttavad, keda olen talvel suplema kutsunud, on öelnud, et tuleks küll, kui saun ka oleks. Tegelikult ei ole sauna talisupluseks vaja, see on psühholoogiline moment,” ütles Kertu Kaljuveer.

Reaalne kasu saunast on see, et saab mitu korda külmas vees käia ja end pärast jälle üles soojendada. Samuti on kohal telk, kus saab riideid vahetada. Inimesi oodatakse laupäeva õhtul kuuest kümneni.

Kaljuveer ise läks esimene kord jääauku möödunud talvel ja see talv oli tema esimene täis-talisuplushooaeg. „Alguses on külm, alguses on alati külm, ka suvel 25 kraadiga. Kui ujud, hakkab soe,” kirjeldas ta talisupluskogemust.

Haapsalus tegeleb talisuplusega tema hinnangul 40-50 inimest ja just viimasel talvel kasvas see arv plahvatuslikult.

„Enamus tekkis just sel talvel. Tuli sõber proovima, kutsus järgmine kord oma sõbrad – nii see kasvas,” sõnas Kaljuveer. Kertu Kaljuveer lükkas ümber müüdi, et talisuplusega tegelemiseks peab hakkama ennast sügisel vähehaaval külmema veega harjutama. „Võib tulla täiesti keset talve ja pauh vette. Nii sel talvel meil inimesed tulid ka. Ainult terve peab olema,” ütles ta.

Muidu käivad Haapsalu talisuplejad ujumas Westmeri sadama juures. Plaanid on suured – tahetakse Haapsallu rajada talisupluskeskus. Sadama kõrvale eraldas linn selleks neile maad. Rahataotlused on saadetud KOPi ja EV100 taotlusvoorudesse. Talisuplejad soovivad silda ja soojakut, mis mõlemad tuleks teisaldatavad.