Riigikogu asub hääletama karusloomakasvatuse lõpetamist

Noarootsi rebasefarm. Foto: erakogu

Parlament asub täna arutama seaduseelnõud, mille eesmärk on Eestis lõpetada 2028. aastast naaritsate, rebaste ja tšintšiljade pidamine vaid karusnaha tootmiseks, samuti nende aretamine ja paljundamine.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, kes on üks eelnõu algatajaid, nimetab seda ajalooliseks hääletuseks. „Kraed ja kasukad ei kaalu üles loomade kannatusi ning keskkonnakahju,“ ütles ta.

„Minul on karusloomakasvatuste tuleviku küsimuses selge isiklik hoiak, mis on komisjonis toimunud diskussioonide käigus vaid süvenenud – 21. sajandi Eestisse, meie kombe- ja väärtusruumi ei sobi loomade kasvatamine ja hukkamine vaid selleks, et nülgida neilt nahk,“ rõhutas Vakra.

Tema sõnul on kümme aastat piisav üleminekuaeg, et Eestis karusloomakasvatusega seotud sadakond inimest leiaks uue töökoha või läbiks ümberõppe ja et ettevõtjad leiaksid uusi väljakutseid.

Eelnõu algatajateks on parlamendi koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud Barbi Pilvre, Eiki Nestor, Marianne Mikko. Jaanus Karilaid. Oudekki Loone, Liina Kersna, Inara Luigas, Heidi Purga, Heimar Lenk, Rainer Vakra, Hardi Volmer, Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross ning Lauri Luik.