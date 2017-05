Saarte Hääl: majandusminister Simson taganes “mugavusliinist” (1)

Urmas Lauri

Parvlaev Soela väljus Sõru sadamast esimesele liinireisile Saaremaale Triiki 1. mail. Foto: Urmas Lauri

Majandusminister Kadri Simson taganes ministeeriumi kantsleri Merike Saksa Hiiu- ja Saaremaa vahelise laevaliini kohta öeldud väljenditest “mugavusliin” ja “lubamatu riigiabi”, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

“Ma ei pea saartevahelist ühendust mugavusteenuseks,” kinnitas Simson üleeile riigikogu kõnepuldist vastuseks arupärimisele. Riigikogu liikmed lähtusid arupärimises omakorda Saare ja Hiiu maavalitsuse kriitikast Soela väina liini kehva graafiku kohta. Lisaks kantsler Saksa märtsis selle kohta saadetud vastusest: “…tuleb arvesse võtta ka seda, et tegemist on mugavusliiniga.”

Kantsler Saks lisas toona: “Mugavusliini võimalikult suurt reiside arvu ei saa riik aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul näiteks Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saart ühendavate hädavajalike ja ainsate transpordiliinide arvelt prioriteediks seada.”

Majandusministeeriumi väljaütlemine, nagu oleks Sõru ja Triigi liin pelk mugavusliin, on ühtviisi tagajalgele ajanud nii saarlased kui ka hiidlased.

„Ma väga loodan, et seda liini saab tulevikus nimetada mugavusliiniks ainult selle pärast, et sellega on hästi mugav sõita,“ ütles Hiiu maavanem Riho Rahuoja Sõru sadamas parvlaeva Soela ristimisel 1. mail. „Loomulikult me pingutame, et see liin saaks aastaringselt igapäevaseks.

Mugavusliini kohta vt ka: "Galerii: Hiiumaal Sõru sadamas ristiti parvlaev Soela"