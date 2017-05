Loomakaitsjad: karusloomafarmid võidakse keelustada enne kümmet aastat

Toimetanud Urmas Lauri

Täna hääletas riigikogu menetlusest välja eelnõu, mille eesmärk on Eestis lõpetada 2028. aastast naaritsate, rebaste ja tšintšiljade pidamine vaid karusnaha tootmiseks, samuti nende aretamine ja paljundamine.

"On leitud, et juhul, kui ettevõte täidab loomade pidamise heaolunõudeid, siis põhjust karusloomakasvatuste keelustamiseks ei ole. Kuna karusloomakasvatustes ei saa tagada ei loomade heaolu ega pidamise nõudeid, on MTÜ Loomuse hinnangul selline seisukoht problemaatiline nii riigile kui ka karusloomakasvatajatele," teatas MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

“Kuna karusloomafarmidele käib heaolunõuete täitmine üle jõu ja loomade heaolu ei saa tagada isegi pidamisnõuete karmistamisega, võib karusloomafarmide keelustamine tulla isegi varem kui kümne aasta pärast. Samuti on teema üles võetud Euroopa Liidu tasandil. See tähendab, et farmide keelustamise protsess ja kampaania nii Eestis kui ka mujal maailmas jätkub veelgi intensiivsemalt,” ütles Loomuse juht Kadri Taperson (pildil).

Loomade eestkostjad toovad välja, et lisaks tuleb kindlasti arvestada asjaoluga, et noorematele põlvkondadele läheb järjest enam korda loomade heaolu.

“Seega ühiskondlik surve kasvab veelgi ja muudatusi tuleb ilmselt rohkem kui praegused riigikogulased ette oskavad näha,” ütles Taperson. “Kindlasti saab ka sügiseste valimiste eel saab noorte valijate jaoks üheks võtmeküsimuseks see, kuidas poliitikud suhtuvad loomadesse ja loodusesse.”

Kantar Emori poolt detsembri lõpus läbi viidud uuringu kohaselt ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

2014. aastal kogus eestisisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt üle 10 000 Eesti inimese allkirja. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on seni kogunud ligi 41 000 allkirja.

Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Austria, Horvaatia, Holland, Makedoonia, Brasiilia, Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Saksamaa liidumaad Baier, Hesse, Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein ning Belgia suurim piirkond Valloonia täielikult, osaliselt Švetsi, Taani, Rootsi, Uus-Meremaa, USA. Karusloomafarmide keelud on eriti tugevalt päevakorras Belgias, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis ja Luksemburgis.

