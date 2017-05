ERR: Ilon Wiklandi põgenemislugu sai lasteooperiks

Toimetanud Urmas Lauri

Haapsalust pärit maailmakuulsa illustraatori Ilon Wiklandi ja Rootsi lastekirjaniku Rose Lagercrantzi raamatust "Pikk, pikk teekond" ("Den långa, långa resan") valmis Stockholmi kuninglikus ooperis samanimeline lasteooper, vahendas ERRi uudisteportaal.

Raamat ja ooper pajatab kunstniku lapsepõlvest Haapsalus ja Rootsi pagemisest aastal 1944, vahendab Financial Times.

Ooperi muusika on teinud eelkõige filmiheliloojana tuntud Johan Ramström, lavastaja on Ellen Lamm ning libretist Sigrid Herrault. Peosa täidab noor ooperilaulja Sanna Gibbs. Ooper on mõeldud seitsme- kuni üheksa-aastastele lastele.

Varem on Rootsis raamatu põhjal kirjutatud lastele mõeldud näidend, mis on jõudnud ka Uppsala linnateatri lavale. Stockholmi kuningliku ooperi noorteosakonna kunstilise juhi Anna Karinsdotteri sõnul pole näidend mitte ooperi aluseks, vaid tegemist on täiesti uue teosega. Idee raamatu põhjal ooper lavale tuua, pakkus välja noorteosakonna dramaturg, eestlane Sigrid Herrault, kirjutas Lääne Elu.

