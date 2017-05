Videod: tulevikutalendid õpetavad Läänemaa noortele, kuidas olla stipendiumikonkursil edukas

Toimetanud Urmas Lauri

Talendikatele noortele loodud stipendiumikonkursi Tulevikutalent möödunud aasta võitjad Jürgen Jürgenson ja Johanna Maria Tõugu jagavad video abil Läänemaa noortele nippe, kuidas tänavu edukalt tiitlile ja kuni 1500-eurosele stipendiumile kandideerida.

Mullu ettevõtlikkuse kategoorias Tulevikutalendiks tunnustatud Jürgen Jürgenson soovitab tänavustele kandideerijatele teha hoolikalt eeltööd. “Oma suurte unistuste ja silmapaistvate tulemuste kõrval ei tohiks unustada, kuidas neid arusaadavalt välja tuua ja meeldejäävalt esitleda. Soovitan enne panna kõik konkreetselt ja loogiliselt kirja, mida žüriile endast rääkida tahad,” annabrahvusvahelist idufirmat eestvedav Jürgenson nõu.

Tulevikutalent 2016 konkursil ettevõtlikkuse kategoorias esimese koha pälvinud Johanna-Maria Tõugu soovitab paista žüriile silma korraliku ja läbimõeldud videoga. “Žüriiliikmed loevad läbi sadu taotlusi ja seetõttu on oluline, kuidas saaksid just Sina nende seast välja paista. Üks äge video aitab väga hästi esile tuua seda, et oled just see talendikas noor, keda žürii otsibki,” jagab oma kogemusi Pärnus pakendivabas poes tegutsev Tõugu.

Veel viimast nädalat avatud Tulevikutalent 2017 taotlusvoorus saavad 5.-12. klasside õpilased kandideerida samanimelisele tiitlile ja kuni 1500-eurosele stipendiumile neljas kategoorias: sport, kultuur, ettevõtlikkus ja teadus. Kümme lihtsat sammu, mida noor peab kandideerimiseks hiljemalt 15. mail tegema, leiab konkursi kodulehelt www.tulevikutalent.ee.

Maxima Eesti poolt ellukutsutud Tulevikutalent 2017 žüriisse kuuluvad olümpiavõitjast korvpallitreener Tiit Sokk, laulja ja saatejuht Gerli Padar, teadussaate “Rakett 69” saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu ning ETV+ peatoimetaja Darja Saar.

Tulevikutalent 2016 Jürgen Jürgensoni käe all on tema loodud õpilasfirmast kasvanud välja rahvusvaheline idufirma Pürg. Tulevikutalent 2016 Johanna Maria Tõugu on noor keskkonnaaktivist, kes on asutanud ja tegutseb Pärnu pakendivabas poes Paljas Pala, mille abil propageerib keskkonnahoidu.