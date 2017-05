Kutsehariduskeskuse õpilane Keidy Kadak saavutas Pariisis toimunud teenindusvõistlustel kolmanda koha

Toimetanud Urmas Lauri

27. aprillil toimus Pariisis restoraniteenindajate võistlus Coupe Georges Baptiste, kus HKHK õpilane Keidy Kadak saavutas Euroopa arvestuses 3. koha. Keidy juhendajaks oli kutseõpetaja Kersti Õim.

Coupe Georges Baptiste on samanimelise Prantsusmaa organisatsiooni poolt ellu kutsutud pika ajalooga teenindusvõistlus, mis toimus sellel aastal juba 27. korda.

Võistlus keskendub teenindusele, milleks harjutatakse prantslaste poolt koostatud tehniliste juhendite põhjal. Ajaliselt on iga ülesanne piiritletud ja hindamisel on lisaks tehnikale oluliseks osaks head teadmised ja väljendusoskus. Kogu võistluskeeleks on inglise keel.

Võistlustel on eraldi kategooria õpilastele ja juba samal erialal töötavatele professionaalidele.

Võistlus koosnes 9 erinevast moodulist:

kreppide flambeerimine

liha flambeerimine ja portveinikastme valmistamine

alkoholi äratundmine

suitsulõhe fileerimine ja serveerimine lisanditega

laua katmine

espresso valmistamine

kokteilide valmistamine

tellimuse võtmine

kirjalik test

Keidy ise hindas kõige keerulisemaks võistlusosaks kokteilide valmistamist, mille täpne valik selgus kohapeal loosiga 10 erineva kokteili seast. Juhendaja hinnangul oli Keidy tugevuseks hea suhtlemine ning oli tubli kõikides praktilistes ülesannetes.

Keidy võistleks erinevatel võistlustel veel, sest see annab hea kogemuse ning uusi rahvusvahelisi tutvusi.

Sellel korral oli õpilaste kategoorias 10 ja profesionaalides 6 võistlejat.

Profesionaalide arvestuses esindas Eestit Erik Tammeleht, kes saavutas Euroopa arvestuses 2. koha. Eriku juhendajaks oli Tiiu Parm.

Eelnevalt on samal võistlusel osalenud HKHK õpilane Kätlin Niinepuu.