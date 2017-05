Kuressaare minifilmide festivali võit toodi Läänemaale

Laupäeva õhtul kuulutati Kuressaare linnateatris toimunud koolinoorte lühifilmifestivalil “Minifilm 2017” välja parimad filmid. Grand Prixi võitis oma nelikteose eest Karl-Cristoph Rebane Läänemaa ühisgümnaasiumist, kirjutas Saaremaa päevaleht Meie Maa.

Rebane ütles Meie Maale, et kui ta oma filme konkursile saatis, siis ei olnud ta üldse kindel, et kas neid üldse näidataksegi seal, kuna kuskil ei olnud kirjas eksperimentaalfilmide ehk tema filmisuuna kohta. Karl-Cristoph on ka eelnevalt saanud igasuguseid eriauhindu, kuid praegune võit oli talle tema sõnul eeldatust kordades võimsam – täiesti nagu välk selgest taevast.

“Ise olen tegelenud lühifilmide loomisega juba peaaegu kolm aastat – kõik sai alguse ühest enda installatsiooni tutvustusvideost, mis osutus minulegi teadmata eksperimentaalfilmiks,” märkis ta, tähendades, et sellest hetkest alates on ta teadlikult filme loonud.

Publik toetas kõige tormilisemalt KG noorte tehtud filmi Mati Kukkunen, mis valiti ka publiku lemmikuks. Minifilmi festivali galaõhtul sai näha 20 lühifilmi.

Minifilmi festival toimus kaheksandat korda ja selle korraldaja on Kuressaare gümnaasium. Festivali eesmärgiks on pakkuda noortele võimalus avastada kirg filmikunsti vastu.