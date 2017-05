Iloni imedemaal mängitakse sel suvel “Saabastega kassi”

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Saabastega kass (Katrin Kalma) ja Kuningas (Allan Kress). Foto Matthew Mitt

Iloni imedemaa õuel mängitakse sel suvel Miksteatri koguperelavastust „Saabastega kass“. Etendused toimuvad 5.–23. juulini, kokku kümnel korral.

Kogupere suvelavastused on Iloni Imedemaa juhataja Anne Suislepa sõnul imedemaa õuel juba toredaks traditsiooniks saanud. „Nii on ka sel aastal vahva suvelavastus tulekul. Saabastega kassi lool küll otsest seost Ilon Wiklandi loominguga pole, kuid muinasjutte on Ilon alati väga oluliseks pidanud ning soovitanud neid lugeda nii lastel kui täiskasvanutel,“ lisas Suislep.

Miksteatriga on Iloni imedemaa ka varasemalt koostööd teinud. Paar suve tagasi mängitud Astrid Lindgreni Madlike leidis publiku seas väga sooja vastuvõtu.

Seekordne Miksteatri koguperelavastus „Saabastega kass“ tegeleb päranditeemaga. Charles Perrault’ kuulsa muinasjutu ainetel valminud vaimuka teksti kirjutas Donald Tomberg. Pojapoeg Mati (Mart Toome) sõidab ühes oma pruudiga ootamatult lapsepõlvekoju, külla vanaisale, kes ühena viimastest ikka veel jonnakalt talu peab. Mati soovib, et vanaisa kirjutaks talu tema nimele, siis saaks selle maha müüa ja linnas oma äri asutada. Isakodus haaravad Matit aga ootamatult vanad mälestused: selle kivi peal armastas ta istuda ja unistada, tolle kase otsas ronida, aida ees muinasjutte ja igasuguseid põnevaid tegelasi välja mõelda… Ja korraga leiabki ta end unenäost, keset muinasjuttu „Saabastega kass“, kus kodukass Miisu (Katrin Kalma) on ootamatult saapad jalga tõmmanud ja vaest Matit juhendama asub. Kassi abiga saab Matist viimaks kuningas. Siis aga võlumaailm kaob ja Mati peab tegema otsuse ning valima. Milliseks tema valik kujuneb? Lavastaja Kristo Tootsi sõnul on “Saabastega kass” täispikk lavatükk, milles on mõtlemisainest ja nautimist nii suurtele kui väikestele vaatajatele ning tulla tasub kindlasti kogu perega.

Piletid on juba müügil Piletilevis ja Piletimaailmas ning Iloni Imedemaa kassas.

Maikuus saab Iloni imedemaa kassast osta pileteid soodushinnaga. Teatripilet annab ühtlasi võimaluse ühekordseks poole soodsamaks Iloni Imedemaa külastuseks aasta lõpuni.