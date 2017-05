Homme algab Tamme ristmiku remont (1)

Lemmi Kann

Üle Tamme ristmik Tallinna poole alates homsest enam sõita ei saa. Pilt: Haapsalu linnavalitsus

Homme läheb lahti Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimine, mis tähendab muudatusi liikluskorralduses.

Haapsalu linnavalitsuse poolt projektiga tegelev linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann selgitas, et esimese asjana hakatakse vana asfalti freesima. „Seda tehakse alates homsest tee sellel poolel, mis suundub Haapsalust Tallinna poole ja autodega sealt enam läbi ei saa,“ selgitas Vaksmann.

Küll aga jääb see suund avatuks liinibussidele. „Liinibussid saavad endiselt sõita ja vajadusel reguleeritakse ristmikul ka liiklust,“ lisas Vaksmann.

Seoses ristmiku ümberehituse ja ka kaevetöödega muudetakse Tamme tänaval bussiliinide nr 3 Holmi – Ragn-Sells, nr 4 Suur-Lossi – Kalmistu ja nr 1 Lossiplats – Kastani – Rohuküla marsruute.

Bussid sõidavad Kastani piirkonnas marsruudil Vahtra – Kastani – Tamme – Kuuse – Vahtra. Bussid peatuvad mõlemal suunal sõites Lastekodu, Kastani ja Kastani kaupluse peatustes samal teepoolel. Peatustesse on pandud ka vastav teavitus.

Rohuküla poolt tulevad sõidukid suunatakse Lihula maanteele ja sealt edasi mööda Tamme, Kastani ja Kuuse tänavat.

Teine suund, Tallinna poolt tulevatele sõidukitele jääb praegu kõikide jaoks lahti.

Vaksmann avaldas lootust, et linnaelanikud ja –külalised suhtuvad olukorda mõistvalt. „Liiklusskeem on korraldatud nii, et kuskil ei tohiks mingit tõsist tõrget tekkida. Kui siiski kerkib mõni probleem, palun sellest kindlasti mulle teada anda aadressil sirli.vaksmann@haapsalulv.ee või teavitada Haapsalu linnavalitsust mõnel muul endale sobival viisil,“ ütles Vaksmann.

Haapsalu linnavalitsus palub kindlasti jälgida ka kõiki liikluskorraldusmärke.

Edasistest muutustest liikluskorralduses antakse jooksvalt teada.