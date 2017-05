Haapsalus toimus lauluklubide kokkutulek

Õie Rogovskaja



Laululusti jagab Risti naisansambel Peoleo. Foto: erakogu

Laupäeval, 6. mail, ilusal kevadkuu keskpäeval, algas sagimine Blu Holmi restoranis. Haapsalu lauluklubi võõrustas aktiivsema eluhoiakuga sõsarklubide lauluhuvilisi – toimus kevadine lauluklubide kokkutulek. Kohale olid tulnud lauluklubid: Are, Lihula, Liivalaia, Märjamaa, Nõmme, Salme, Pärnu-Jaagupi ja Haapsalu. Kokku oli meid koos esinejatega peaaegu 200 rõõmsameelset osalejat.

Kokkutulekul lauldakse alati kaunimaid laule. Selleks, et laulud ühtlaselt ja kaunilt kõlaks, oli iga osaleja jaoks tehtud minilaulik. Igal lauluklubil on olemas oma laul ehk hümn.

Pidu algaski võimsa ühise lauluga Jakob Kaunissaare „Haapsalu laul”. Hääled olid lahti lauldud ja järgnes ühislaulmine laulikus väljavalitud kaunimatest lauludest. Kõlasid laulud kevadest, toomepuust, kodust, merest. Laul teeb südame soojaks ja meele rõõmsaks.

Lauluklubilasi oli tervitama tulnud Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja aselinnapea Kaja Rootare. Kokkutulnutele jagas südamlikke ja toredaid sõnavõtte iga lauluklubi president. Vahepeal kinnitati keha ja keerutati tantsu ansambel Pürksi Verneri saatel.

Peagi algasid külla kutsutud esinejate kultuurilised etteasted. Laululusti jagas meile Risti naisansambel Peoleo. Vaadati seeniortantsurühma Margareta kerget jalakeerutust ja laste fantastilisi peotantse. Kuulati sõnameistreid: Silvi Kallemetsa monoloogi „Polkovniku lesk” ja Krista Tederov pajatas meile humoorikalt, kuidas elab tänapäeva pensionär. Kuulati ja nauditi kahe noormehe meisterlikku trummimängu oskust. Väga toredad olid Haapsalu “Iiriseõied” – idamaine tantsu trupp, kes esitasid meile värvirõõmsaid ja särtsakaid tantse.

Kireva esinemiskava lõpus toimus kohvipaus, mille järel tunnustati aktiivsete klubide presidente ja tänati kauaaegset Haapsalu lauluklubi ekspresidenti Valli Saksa tehtud töö ja vaeva eest.

Aeg möödus märkamatult ning üritus lõpetati suure sõprusringi ja lõpulauluga. Meenutuseks jäi kajama luuleread: „Uljalt laululud kõlagu, vana sõprus püsigu. Ei siis mure kohuta, sest muusika meid lohutab.”

Sellised lauluklubide kokkutulekud on vajalikud, need aitavad alles hoida ning meeles pidada Eesti ja teiste maade rahvalaulude pärandit, mida on eestlaste kulgas lauldud põlvest-põlve.

Lauluklubide kokkutuleku õnnestumisele aitasid kaasa Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Trükikoda, Blu Holmi restoran, Kastani kauplus ja tublid esinejad. Suur tänu, teile kõigile!